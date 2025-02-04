Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
É no Café

Sem liberação, Londrina EC adia retorno ao VGD

Matheus Camargo - Especial para a Folha
04 fev 2025 às 08:57

Compartilhar notícia

Roberto Custodio
Publicidade
Publicidade

O Londrina Esporte Clube foi obrigado a adiar o evento de retorno ao estádio VGD (Vitorino Gonçalves Dias), que seria nesta quarta-feira (5), contra o Azuriz, pela 8ª rodada do Campeonato Paranaense.


Na última quinta-feira (30) o clube tentou a primeira vistoria de liberação, mas um imbróglio burocrático em relação ao projeto arquitetônico levou o Corpo de Bombeiros a negar o laudo técnico. Com isso, a diretoria contratou um arquiteto para a realização de um novo projeto, mas o tempo hábil chegou ao fim, visto que era necessária uma vistoria do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar até esta segunda (3).

Cadastre-se em nossa newsletter

Publicidade
Publicidade


Sem a aprovação hábil, o VGD não estará apto a receber Londrina x Azuriz, que já estava registrado por precaução na FPF (Federação Paranaense de Futebol) para o estádio do Café. A expectativa é que o estádio da região central da cidade seja liberado para o duelo do dia 12 de fevereiro, contra Andraus, em que o LEC também será mandante, pela 10ª rodada.


O técnico Claudinei Oliveira, após a derrota para o São Joseense, fez um apelo às autoridades da cidade.


“Faremos um treino no VGD (antes do jogo contra o Azuriz), mas isso se nos deixarem jogar no VGD… Quem jogou aqui (estádio do Pinhão) pode jogar até no campo da SM Sports, onde jogava a base. Agora, para liberar o VGD vão fazer um Carnaval. Cara, pelo amor de Deus, autoridades de Londrina: se a gente está incomodando os outros, a gente não pode incomodar vocês. Nos ajudem a poder jogar no VGD, receber nossos torcedores. Se não estiver 100%, vai estar 80%, 85% para essa primeira partida. A gente pede a boa vontade das autoridades. Não queremos colocar a vida de ninguém em risco, mas quem jogou aqui, quem jogou em Cianorte, achar que o VGD não dá para jogar é ser muito pessimista. O VGD, de longe, vai estar melhor que isso aqui, o estádio vai estar mais seguro. Que nos deem essa possibilidade de voltar a mandar os jogos no VGD”, disse o treinador do LEC, agora terceiro colocado do Estadual com 13 pontos.


A 8ª rodada do Campeonato Paranaense será aberta nesta terça-feira (4) com o confronto entre Paraná x Maringá, em Curitiba, às 20h. Na quarta (5), além de Londrina x Azuriz, se enfrentam no mesmo horário Coritiba x Rio Branco, Cianorte x Operário, Cascavel x Andraus. A rodada termina na quinta (6), às 20h, com o confronto entre Athletico x São Joseense.


Imagem
LEC não consegue liberação e adia volta ao VGD
Tubarão vai jogar na quarta-feira (5), contra o Azuriz, no estádio do Café
Imagem
Maurício lamenta clima hostil contra o Londrina EC: "Várzea"
O lateral Maurício foi um dos jogadores que lamentaram a situação imposta no estádio municipal do Pinhão por parte do São Joseense contra o Londrina no jogo de domingo (1).
Estádio VGD Londrina estádio Estádio do Café Londrina EC londrina esporte clube Londrina
Publicidade
Publicidade

Continue lendo

Últimas notícias

Publicidade

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas