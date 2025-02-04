Sem liberação, Londrina EC adia retorno ao VGD

O Londrina Esporte Clube foi obrigado a adiar o evento de retorno ao estádio VGD (Vitorino Gonçalves Dias), que seria nesta quarta-feira (5), contra o Azuriz, pela 8ª rodada do Campeonato Paranaense.





Na última quinta-feira (30) o clube tentou a primeira vistoria de liberação, mas um imbróglio burocrático em relação ao projeto arquitetônico levou o Corpo de Bombeiros a negar o laudo técnico. Com isso, a diretoria contratou um arquiteto para a realização de um novo projeto, mas o tempo hábil chegou ao fim, visto que era necessária uma vistoria do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar até esta segunda (3).

Sem a aprovação hábil, o VGD não estará apto a receber Londrina x Azuriz, que já estava registrado por precaução na FPF (Federação Paranaense de Futebol) para o estádio do Café. A expectativa é que o estádio da região central da cidade seja liberado para o duelo do dia 12 de fevereiro, contra Andraus, em que o LEC também será mandante, pela 10ª rodada.





O técnico Claudinei Oliveira, após a derrota para o São Joseense, fez um apelo às autoridades da cidade.





“Faremos um treino no VGD (antes do jogo contra o Azuriz), mas isso se nos deixarem jogar no VGD… Quem jogou aqui (estádio do Pinhão) pode jogar até no campo da SM Sports, onde jogava a base. Agora, para liberar o VGD vão fazer um Carnaval. Cara, pelo amor de Deus, autoridades de Londrina: se a gente está incomodando os outros, a gente não pode incomodar vocês. Nos ajudem a poder jogar no VGD, receber nossos torcedores. Se não estiver 100%, vai estar 80%, 85% para essa primeira partida. A gente pede a boa vontade das autoridades. Não queremos colocar a vida de ninguém em risco, mas quem jogou aqui, quem jogou em Cianorte, achar que o VGD não dá para jogar é ser muito pessimista. O VGD, de longe, vai estar melhor que isso aqui, o estádio vai estar mais seguro. Que nos deem essa possibilidade de voltar a mandar os jogos no VGD”, disse o treinador do LEC, agora terceiro colocado do Estadual com 13 pontos.





A 8ª rodada do Campeonato Paranaense será aberta nesta terça-feira (4) com o confronto entre Paraná x Maringá, em Curitiba, às 20h. Na quarta (5), além de Londrina x Azuriz, se enfrentam no mesmo horário Coritiba x Rio Branco, Cianorte x Operário, Cascavel x Andraus. A rodada termina na quinta (6), às 20h, com o confronto entre Athletico x São Joseense.



