CMTU orienta motoristas durante a Exposição de Londrina

Com a 63ª edição da ExpoLondrina batendo à porta (a feira será realizada entre os dias 4 e 13 de abril), a CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização) trouxe algumas orientações de como o sistema viário vai funcionar no entorno do Parque de Exposições Governador Ney Braga, localizado na zona oeste.





Diretor de Trânsito da CMTU, Rafael Sambatti destaca que a ExpoLondrina já é um evento tradicional do calendário londrinense, atraindo mais de 500 mil pessoas em seus 10 dias de feira. O resultado é um fluxo intenso de veículos, com muitos visitantes vindo de outras cidades e estados. Por isso, ele ressalta a importância de os motoristas seguirem as sinalizações de trânsito, principalmente no entorno do Jardim São Francisco, onde está localizado o parque.

Algumas mudanças foram necessárias para trazer fluidez para o trânsito. Para quem vem de Londrina, a partir da Avenida Tiradentes, o acesso ao parque será pela Rua Esperanto. Na sequência, ele deve seguir pela Rua Osvaldo Aranha, pela Rua Estoril e, a partir daí, pode optar por dois caminhos: Rua Prata ou Avenida Ouro, chegando até a Rua Deputado Ardinal Ribas, via de acesso à entrada principal.





Algumas das ruas terão sentido único durante os dias de feira. “Nós orientamos que as pessoas venham com calma, com paciência, já que elas estão vindo para se divertirem, para terem um momento de lazer”, afirma. A sinalização foi montada ao longo das últimas duas semanas e deve ser finalizada nesta terça-feira (1°).

FISCALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO





Em diversos pontos, agentes da CMTU e da GM (Guarda Municipal) e policiais da PRF (Polícia Rodoviária Federal) e da PM (Polícia Militar) vão orientar e fiscalizar o trânsito na região. “Ao mesmo tempo que você fiscaliza, você faz a orientação”, ressalta. Para garantir segurança no local, a velocidade da rodovia, no trecho entre os viadutos da PUC e da PR-445, foi ajustada para 40 km/h até o dia 13 de abril, último dia de feira. Nas vias internas, a velocidade permanece a mesma, que também é de 40 km/h.

Gerente de fiscalização de trânsito da CMTU, Jonas Rico ressalta algumas mudanças pontuais que vão ser feitas na Rua Deputado Ardinal Ribas, principal via de acesso ao parque, dependendo do fluxo de veículos no local. Em horários de pico, a partir das 18h, a via vai sofrer um bloqueio total para quem vem da PR-445 para a BR-369 na Rua do Alumínio. Nesse caso, o motorista precisa fazer uma conversão à direita e seguir pela Rua do Aço até chegar a Rua da Prata.





Esse caminho dá acesso ao estacionamento principal do parque. No caso de lotação completa, o fluxo será totalmente alterado em direção à PR-445 para que os motoristas possam acessar o estacionamento secundário, que fica às margens da rodovia estadual. “É muito importante que as pessoas que vêm para a feira sigam as orientações dos agentes de trânsito, que estarão posicionados nos principais pontos auxiliando e orientando para que as pessoas consigam acessar o parque com segurança”, ressalta.