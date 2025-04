Em Londrina, viaduto da PUC é liberado com '99%' das obras finalizadas

A passagem inferior do Viaduto da PUC (Pontifícia Universidade Católica), na zona oeste de Londrina, foi liberada pelo DER-PR (Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná) e pela PRF (Polícia Rodoviária Federal) nesta terça-feira (1) pouco antes das 10h. Também estão abertas as rotatórias que ligam a avenida Jockei Clube (acesso à PUC), avenida Cruzeiro do Sul, rua Geraldo Rodrigues e a rua das Indústrias à passagem inferior. As pistas da parte de cima do viaduto, localizado no entroncamento da BR-369 com a avenida Jockey, já haviam sido liberadas na semana passada.





A abertura total do viaduto foi feita mesmo com alguns serviços complementares em execução, como o plantio de grama e sinalização. "A obra está 99% pronta, faltam pequenas coisas pontuais, por isso já dá para liberar, para aumentar a segurança dos usuários", afirmou João Barioni, da PRF.

Ele pediu à população que mantenha atenção e reduza a velocidade até se acostumar com a nova dinâmica da via. Nesta terça-feira, a velocidade máxima permitida no trecho é de 50 km/hora. Porém, a partir de quarta-feira será instalada uma sinalização provisória que funcionará durante a Expolondrina (de 4 a 13 de abril), quando a velocidade máxima será de 40 km/hora. "Depois da ExpoLondrina a velocidade volta a 70 km/h", acrescentou.





Com a liberação das pistas superiores e inferiores, o retorno em frente à indústria Cacique foi fechado provisoriamente com manilhas de concreto e o semáforo desativado. "Aqui era um local de grande índice de acidentes, com o viaduto a gente espera que isso reduza", aponta. A partir de agora, o motorista que quiser fazer o retorno pela BR-369, entre Cambé e Londrina, deve usar as pistas inferiores do viaduto, sem o conflito com quem está trafegando pela rodovia. "Nós pedimos cautela até se acostumar com a nova dinâmica do fluxo de trânsito aqui", reforça.

A obra do Viaduto da PUC, reforça o agente, num primeiro momento já retira todos os cruzamentos em nível, o que dá mais fluidez para quem está na rodovia e mais segurança para quem precisar acessar a PUC, por exemplo. "O viaduto não exime de acidentes, mas diminui a violência", afirma. Obras novas, que mudam o tráfego dos veículos, acabam aumentando o índice de colisões traseiras e saídas de pista, por conta da velocidade, então a recomendação é que toda a população tenha prudência no local até que aprenda esse novo traçado.





ExpoLondrina





Com o início da ExpoLondrina na próxima sexta-feira (04), a PRF vai receber um reforço de policiais de outras cidades do Paraná e até mesmo de outros estados na fiscalização e na orientação do trânsito.