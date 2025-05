CMTU promove alterações em 16 linhas do transporte coletivo de Londrina

O Setor de Planejamento de Transportes da CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização) fará alterações em algumas linhas do transporte público coletivo a partir de segunda-feira (19).





As mudanças são necessárias para adequações em horários para evitar atrasos, aumento do número de viagens em algumas linhas, em razão do crescimento da demanda, e para diminuir o intervalo entre as viagens em alguns itinerários. As alterações foram apontadas pelas equipes de fiscalização da Companhia.

As linhas que sofrerão mudanças são: 202 Roseira e 222 Vale Azul, com adequação nos horários para que nos corredores das Avenidas Inglaterra, Duque de Caxias, Bandeirantes e Rua Professor João Cândido, haja veículos passando no pico da manhã e pico da tarde a cada 12 minutos e no entre pico a cada 18 minutos.

As linhas 209 Cláudia, 301 Presidente, 804 Terminal Oeste/Estação Catuaí, 906 Avelino Vieria/Terminal Acapulco e 907 Acapulco/Gleba Palhano terão alterações nos horários de forma que sejam evitados os atrasos observados pela equipe de fiscalização.

A linha 224 Sonora sofrerá ajuste no horário, passando de 7h40 para às 7h45. Já a 310 Jardim do Sol, terá o acréscimo do horário das 20h, saindo da BRATAC para o Terminal Oeste. A Linha 314 Jardim Olímpico ganha um aumento no número de veículos no horário das 12h40 para atender o Colégio Castaldi, com uma viagem no sentido bairro e outra para o Terminal Central.





A Linha 311 Santa Rita ganhará cinco viagens a mais, passando de 35 para 40 no horário entre pico, assim como a Linha 801 Vivi Xavier/Centro Cívico/Acapulco, que passará de 28 viagens para 34, no horário entre pico.

Outra linha que terá mais opções de horários é a 802 Vivi Xavier/Avenida Bandeirantes, que passará de 26 viagens para 42. Na Linha 806 Saul Elkind/Estação Catuaí o aumento de viagens passa de 23 para 28.





Outras duas linhas sofrerão ajustes nos horários. Na Linha 415 Jardim Itapoá a adequação se faz necessária em razão do trânsito na Avenida Saul Elkind. Já na Linha 803 Vivi Xavier/Estação Catuaí, a correção nos tempos de viagem é para evitar veículos sobrepostos devido ao trânsito na Avenida Ayrton Senna.





Os clientes poderão verificar os novos horários nos painéis de LED nos terminais de integração ou nos avisos afixados nos ônibus. O canal direto para sanar dúvidas e receber reclamações é o SAC: 0800 400 7020.