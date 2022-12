CMTU promove passeio ciclístico natalino nesta quinta-feira

Os amantes da bicicleta têm a oportunidade de participar da edição especial de Natal do Passeio Ciclístico Londrina – Cidade em Movimento, que será nesta quinta-feira (8), a partir das 19h30, e percorrerá diversos pontos da cidade que foram decorados para as festividades natalinas.





Saindo da frente da sede da Prefeitura de Londrina (avenida Duque de Caxias, 635, Centro Cívico), o trajeto de cerca de 15 km de extensão inclui locais como a Praça Nishinomiya, Calçadão, Rua Sergipe, Lago Igapó e Moringão, entre outros.

A atividade é organizada pela CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização), com apoio do grupo Mobilidade Ativa Londrina, da Prefeitura e da FEL (Fundação de Esportes de Londrina).





Para participar, os interessados devem ir ao local e horário programados, não havendo necessidade de inscrição prévia. A organização convida cada ciclista a levar um panetone, e os alimentos serão doados às crianças atendidas pela creche do Instituto Matheus Emanuel, localizado no Jardim Santa Fé.

De acordo com o gerente de Comunicação e agente de trânsito da CMTU, Carlos Eduardo Ribeiro, a estimativa é que entre 200 e 250 pessoas participem da ação.





“Esse o primeiro passeio natalino que organizamos, mas realizamos passeios ciclísticos bimestralmente. Pedimos para que os participantes deem uma verificada em suas bicicletas, para garantir que não haja problemas durante o trajeto, e que levem equipamentos de segurança como óculos, capacete, luvas e sinalizadores”, enfatizou.





Ainda segundo Ribeiro, o objetivo da atividade é promover a prática do ciclismo, mostrando que é possível se locomover de bicicleta com segurança.





“Quando estão em grupo, as pessoas se sentem mais seguras, e passam a conhecer as ciclovias e ciclofaixas de Londrina, vendo que a bicicleta é uma alternativa para o transporte diário. É importante estimular o uso de outros modais além do automóvel, porque isso promove a saúde da população e diminui os congestionamentos e a poluição na cidade”, afirmou.