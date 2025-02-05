CMTU promove vistoria de vans do transporte escolar de Londrina até o dia 15 de fevereiro

A CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização) promove, até o dia 15 de fevereiro, a vistoria das vans do transporte escolar em Londrina. A fiscalização é obrigatória e a falta de autorização para trafegar na cidade pode resultar em multa e até na remoção do veículo.





A vistoria é feita duas vezes ao ano, durante o período de férias escolares. A segunda acontecerá entre os dias 1º e 31 de julho e o custo é de R$ 94,80 por veículo. O valor é referente a taxa de vistoria de R$ 63,20 e a taxa para emissão da carteira do condutor de R$ 31,60.

O agendamento da vistoria é feito diretamente pelo número de WhatsApp da CMTU, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.





“Nós verificamos se toda a documentação está regularizada, do motorista e do veículo, emitimos a guia e, após a comprovação do pagamento, já agendamos a data da vistoria”, explicou o coordenador de Transporte Comercial da CMTU, José Carlos da Silva.

Londrina possui 119 micro-ônibus e vans de transporte escolar, dos quais 20 já passaram pela vistoria e outros 54 já fizeram o agendamento. Segundo Silva, a vistoria analisa a condição dos pneus, bancos, cintos de segurança e conservação geral dos veículos, além da validade do certificado de aferição do dispositivo que registra a velocidade e o tempo de viagem de veículos (cronotacógrafo).





“É obrigatório que as vans tenham placa vermelha, que representa que aquele veículo faz uma atividade remunerada, e que tenham adesivos de transporte escolar nas laterais, traseira e parte frontal”, explicou Silva.





As vans que trafegarem sem a autorização podem ser multadas em R$ 195,23, de acordo com o Decreto Municipal nº 853/25, baseado no Código de Trânsito Brasileiro. Em caso de remoção do veículo, a multa pode chegar a R$ 1.500,00.





Silva ressalta, também, que atendendo a um pedido dos proprietários das vans, a CMTU transferiu para a segunda vistoria, em julho, as taxas mais altas, como uma forma de amenizar os custos neste início de ano, já sobrecarregado com outras despesas e impostos, como material escolar, IPTU e IPVA. Na segunda vistoria anual, será cobrada a Licença Anual para Trafegar, que tem validade de um ano, no valor de R$ 314,16, além da nova taxa de vistoria, de R$ 63,20.



