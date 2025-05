CMTU relança licitação para exploração de espaços em três terminais de ônibus de Londrina

A CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização) vai relançar a licitação para os interessados em explorar espaços comerciais para lanchonetes e cafeterias, que estão disponíveis em três terminais do transporte coletivo. As áreas ficam no Terminal Oeste, na avenida Leste-Oeste, no Terminal do Ouro Verde, na zona norte, e na Estação de Embarque e Desembarque do distrito de Guaravera, na zona sul. Os demais terminais do município, inclusive o Central, já contam com quiosques do gênero.





O certame, na modalidade “pregão eletrônico”, será realizado no dia 8 de abril. Esta é a segunda tentativa da CMTU de viabilizar interessados na exploração dos espaços nas três praças, já que na primeira, em julho do ano passado, a concorrência deu “deserta”.

“A Administração Pública está comprometida em oferecer um atendimento cada vez melhor para os usuários. Nesse sentido, é justo proporcionar a eles os mesmos recursos disponíveis nos demais terminais, permitindo que realizem refeições rápidas enquanto aguardam o embarque. Além disso, temos a geração de empregos, pois cada quiosque cria, no mínimo, três vagas diretas, sem contar as oportunidades indiretas resultantes da atividade”, destaca o gerente de Administração de Terminais da CMTU, Alex José Luciano.





O valor do lance mínimo (mensal) para o contrato do terminal Oeste, com duração de 10 anos, é de R$ 1.768,42, e o do Ouro Verde (também 10 anos) é de R$ 1.360,76. Já o contrato da Estação de Guaravera, que prevê 5 anos de duração, tem como valor mensal do lance R$ 423,90.

O prazo para recebimento das propostas dos interessados foi aberto nesta sexta-feira (21) e vai até às 8h30 do de 8 de abril, quando elas serão abertas e julgadas. O início da sessão e a disputa de preços está marcada para as 9 horas desse mesmo dia.





Terminais

Londrina conta com seis terminais: Central, Vivi Xavier, Milton Gavetti e Ouro Verde (zona norte), Acapulco (zona sul), Oeste (zona oeste), além das estações Catuaí, Guaravera e o terminal do Distrito de Irerê, onde ocorre a integração com as linhas dos demais distritos do extremo sul do município. Já os passageiros do Distrito da Warta, no extremo norte do município, fazem integração com o Terminal Milton Gavetti.





Os interessados em explorar o comércio de alimentos nos três quiosques dos terminais Oeste e Ouro Verde e na estação de Guaravera podem obter mais informações no “Pregão Eletrônico 003/2025-CMTU” (www.licita.cmtuld.org).