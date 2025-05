Descanso, folia e mais atrativos: Paraná tem muitas opções para a semana de Carnaval

O Carnaval contará, mais uma vez, com opções que agradam a todos os gostos e perfis de turistas em todo o Paraná. Tanto quem está em busca de descanso quanto quem não deixa de lado um tradicional bloco de rua irá poder aproveitar feriadão, que neste ano acontece entre 1 e 5 de março.





Segundo dados da Confederação Nacional do CNC (Comércio de Bens, Serviços e Turismo), é esperado que o Carnaval 2025 gere um faturamento de R$ 12,03 bilhões na economia brasileira, um crescimento de 2,1% em comparação ao mesmo período do ano anterior.

Os setores de Bares e Restaurantes, Transporte de Passageiros e Meios de Hospedagem devem responder por 83% da receita gerada pelo turismo no período.





“Conforme os dados, a expectativa para 2025 é receber mais de 868 mil turistas estrangeiros nas festividades de Carnaval. O Paraná não fica fora dessa, com diversas ações, programações e atrativos que certamente estarão no roteiro de muitos viajantes, brasileiros e estrangeiros. Esse grande movimento gera emprego, renda e mostra a força do turismo estadual”, disse Márcio Nunes, secretário estadual do Turismo.

Confira algumas opções para aproveitar o Carnaval no Estado:





FOLIA TRADICIONAL

Em Curitiba, o tradicional desfile dos blocos e escolas de Samba acontece na Avenida Marechal Deodoro, nos dias 1, 2 e 3 de março, simultâneo a outras agendas oficiais do calendário carnavalesco da cidade. A expectativa é que os moradores e turistas movimentem os comércios, serviços e demais atrativos da capital paranaense.





No Litoral, estão previstas folias, desfiles e bailes tradicionais. Com 45 anos de história, o baile de Guaraqueçaba acontece na Ilha Rasa, a partir das 20h do dia 1º de março. Guaratuba começa suas comemorações no dia 28 deste mês, com o Grito de Carnaval, e segue até o dia 4.

Já em Pontal do Paraná os DJs, blocos e bandas animam o público em cinco balneários (Praia de Leste, Santa Terezinha, Ipanema, Shangri-lá e Pontal do Sul), de 1º a 4 de março.





O Carnaval de Antonina, um dos mais tradicionais do Estado, celebra a Folia de Momo de 28 de fevereiro a 4 de março, com bandas, blocos, intérpretes e trios elétricos ocupando as ruas históricas da cidade. Em Morretes, a festa acontece de 1 a 4, com celebrações às margens do Rio Nhundiaquara.

Enquanto Paranaguá celebra o Banho de Mar à Fantasia, tradicionalmente, no domingo (23), com blocos saindo da Praça do Guincho e seguindo até a Praça Mario Roque, no Centro Histórico da cidade.





No Norte do Paraná, em Londrina, acontece o desfile do “Bloco Vê Se Pode”, no Parque de Exposições Ney Braga, no dia 03 de março. Ponta Grossa, nos Campos Gerais, faz o Grito de Carnaval no domingo (22) e promove diversas atrações, incluindo blocos carnavalescos, desfiles e bailes, nos dias 28, 1, 2, 3 e 4.

Ivaiporã, na região Central do Paraná, promove sua folia no Parque Ambiental Jardim Botânico, com trio elétrico em 2 de março e uma matinê para o público infantil no dia 3.