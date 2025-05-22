Cohab inicia construção de 680 unidades habitacionais em Londrina

A Prefeitura de Londrina irá promover nesta sexta-feira (23), às 9h, a solenidade de assinatura simbólica da ordem de serviço para edificação de quatro residenciais: Hortênsias, Girassol, Tulipas e Lírio dos Vales, todos na zona norte de Londrina. O evento será na Rua Maria Inês Leonel Oliveira esquina com Rua João Marques da Silva, Jardim São Jorge, canteiro de obras do Residencial Hortênsias.





Os quatro empreendimentos vão somar 680 unidades habitacionais, sendo 200 no Lírios do Vale (Jardim Maria Lucia), 200 no Hortênsias (Residencial Horizonte), 152 no Girassol (Jardim São Jorge), e 128 no Tulipas (Gleba Jacutinga). A estimativa é beneficiar aproximadamente 3 mil pessoas com mais dignidade e qualidade de vida.

Somados, os investimentos nos quatro empreendimentos perfazem o valor de R$ 110.728.748,00. A conclusão das obras tem prazo de 18 meses, contados a partir da assinatura da ordem de serviço.





“A Cohab Londrina está determinada em transformar a realidade de vida das famílias londrinenses que precisam de moradia”, afirmou o presidente da Companhia, Luciano Godoi Martins.





PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA





As unidades habitacionais têm de 48 a 53 metros quadrados, divididos em dois dormitórios, um banheiro, sala/área de serviço e varanda. Elas serão financiadas pelo programa Minha Casa, Minha Vida, do Governo Federal, na Faixa 1, que atende famílias com renda mensal de até R$ 2.850,00.





Para o presidente da Cohab Londrina, o início dessas obras representa a celebração de sonhos, esperança e a concretização do direito à moradia digna. “Com os residenciais Hortênsias, Girassol, Tulipas e Lírio dos Vales, estamos construindo o caminho para que centenas de famílias possam, finalmente, chamar um lar de seu. Mais que números, esse investimento representa vidas transformadas, comunidades fortalecidas e um futuro mais justo para todos. Ao lado do prefeito Tiago Amaral, reafirmamos nosso compromisso de proporcionar qualidade de vida e a realização do sonho da casa própria para os londrinenses”, ressaltou.





O processo de seleção de famílias iniciará entre os meses de outubro e novembro de 2025, quando a evolução da obra atingir próximo de 50%. A Cohab Londrina abrirá período para as famílias interessadas se inscreverem e apresentarem a documentação necessária para comprovação dos critérios, conforme as normativas do MCMV.





Leia também: