Onda de frio intenso deve chegar ao Norte do Paraná na próxima semana, diz Simepar

Junho, mês do início do Inverno, vai chegar com temperaturas negativas no Paraná. O Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná) está monitorando o avanço de uma massa de ar polar que vai atravessar o Sul do País e, a partir de 27 de maio, pode trazer mudanças significativas nas condições do tempo. Na região Norte do estado, que vem registrando dias de temperaturas altas até o momento, as temperaturas mínimas ficarão em torno de 4°C.





Até o momento, nas estações meteorológicas do Simepar, a menor temperatura registrada no Paraná em 2025 foi 4°C em Palmas, às 7h do dia 29 de abril. Várias frentes frias já passaram pelo Estado e reduziram gradativamente a temperatura, mas agora o frio virá com mais intensidade pois, além de outra frente fria, virá a massa de ar polar.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Antes de esfriar, pancadas de chuva e temporais localizados com rajadas de vento serão registrados em várias regiões do Paraná. “A frente fria prevista para a próxima semana vai atravessar o Estado rapidamente e tem características continentais, que devem trazer uma queda de temperatura mais abrangente por todas as regiões paranaenses”, explica Leonardo Furlan, meteorologista do Simepar. “Na sua retaguarda, uma massa de origem polar também avança, trazendo uma queda ainda mais acentuada nas temperaturas”, diz Furlan.





Na próxima semana, entre quarta-feira (28) e a primeira semana de junho, as manhãs no Paraná começarão a ficar geladas, com mínimas ao redor de zero grau e possibilidade de temperaturas negativas no extremo Sul do Estado, no Centro-Sul e no Sudeste.

Publicidade





Várias frentes frias já passaram pelo Estado e reduziram gradativamente a temperatura, mas agora o frio virá com mais intensidade pois, além de outra frente fria, virá a massa de ar polar.





GEADA

Publicidade





Com as temperaturas baixas e tempo seco, há possibilidade de geada. “Existe um risco alto para a geada principalmente nas faixas Sul, Centro-Sul, Sudeste e Sudoeste. O risco se estende com moderada intensidade para as regiões Noroeste e Norte do Estado. Na metade Sul do Paraná podem ocorrer geadas de forte intensidade”, afirma o meteorologista.





A previsão fica mais precisa quanto mais próximo da data for verificada. Por isso, o Simepar recomenda que todos acompanhem o Alerta Geada, na página inicial do site do Simepar (www.simepar.br), que traz as informações sobre locais e intensidade de geada com 72 horas de antecedência em todo o Paraná. O Alerta Geada é um serviço realizado desde 1995 pelo Simepar em parceria com o IDR-PR (Instituto de Desenvolvimento Rural).



