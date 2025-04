Cohapar conclui entrega de 168 apartamentos na zona norte de Londrina

Cerca de 168 apartamentos do Residencial London Palace II foram entregues pela Cohapar (Companhia de Habitação do Paraná) aos novos proprietários, em Londrina. Através do Programa Casa Fácil, o Estado destinou R$ 2,5 milhões para subsidiar o valor de entrada dos imóveis de 152 famílias.





O empreendimento de mais de R$ 28,5 milhões de investimentos foi viabilizado pela parceria entre Governo do Paraná, Caixa Econômica Federal e Construtora Pride.

O residencial é formado por dois módulos, com 364 unidades habitacionais no total. Das 196 moradias da primeira etapa, entregues em outubro do ano passado, 176 receberam subsídio do Casa Fácil, totalizando um aporte de R$ 2,9 milhões do Estado.





Somando a segunda fase, 90% das unidades do condomínio foram subsidiadas pelo Governo do Estado. O repasse desse montante foi coordenado pela Companhia de Habitação do Paraná e destinado ao atendimento de pessoas com renda de até quatro salários mínimos nacionais. O desconto é aplicado diretamente nos contratos de financiamento junto à Caixa, que podem ser quitados em até 30 anos.

Outras vantagens dos projetos habilitados ao Programa Casa Fácil incluem subsídios variados pelo Minha Casa, Minha Vida, do governo federal, e a possibilidade de usar o FGTS para abatimento do saldo devedor. Em muitos casos, a somatória desses benefícios governamentais custeia todo o valor de entrada dos imóveis, restando às famílias o pagamento mensal das prestações do financiamento, cujos valores ficam mais acessíveis que o custo de um aluguel.





ZONA NORTE DE LONDRINA





O residencial fica na zona Norte da cidade, com acesso rápido ao centro e infraestrutura já consolidada na região. As unidades têm planta padrão de 45,30 m², divididas em dois dormitórios, sala com sacada, banheiro, cozinha e área de serviço integradas. Elas possuem uma vaga de garagem cada e já são entregues com acabamento.

O condomínio também dispõe de vários espaços de lazer. As áreas de uso comum contam com piscina, churrasqueiras, salão de festa, playground, academia, pet place, quadras esportivas e praça de convivência.





OPORTUNIDADE





Os interessados em participar dos projetos habitacionais que contam com os benefícios do Casa Fácil Paraná, incluindo os R$ 20 mil de subsídio, podem se inscrever no site da Cohapar. Também é possível conferir as condições de participação no programa e os empreendimentos disponíveis em cada município do Estado. A concessão do recurso financeiro depende da análise técnica da Cohapar e posterior aprovação de crédito pela Caixa.





