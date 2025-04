Amigos lamentam assassinato de taxista morto em latrocínio em Cambé

O taxista José Carlos Rossi, 70, foi encontrado morto e com sinais de violência em uma área rural de Londrina na tarde desta quarta-feira (23). Ela estava desaparecido desde o início da tarde de terça-feira (22). Rossi trabalhava há cerca de 10 anos como taxista no ponto em frente à Igreja Matriz de Cambé (Região Metropolitana de Londrina). Amigos e colegas de trabalho lamentaram o ocorrido na manhã desta quinta-feira (24) e cobram justiça pela morte do cambeense. A suspeita é de latrocínio (roubo seguido de morte) e quatro pessoas que estariam envolvidas no crime foram presas no interior de São Paulo.





O taxista Zito Gonçalo, 61, era colega de trabalho na última década e a última pessoa a ver Rossi vivo. Ele relata que chegou ao ponto de táxi por volta das 13h15. Poucos minutos depois, Rossi teria estacionado atrás e saído com duas pessoas no veículo. Gonçalo disse que ouviu as pernas batendo e viu o colega saindo junto a dois homens. Os outros dois envolvidos, segundo ele, teriam entrado no carro em outro ponto da cidade.

Os suspeitos do crime seriam figuras conhecidas por quem trabalha no centro e estariam em situação de rua. Na visão do taxista, eles estavam esperando por Rossi. “Ele dava muita moral para esses caras, conversava muito, tinha uns que ele sempre levava”, relata, complementando que já tinha aconselhado o colega a parar com o contato.