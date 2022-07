Coletivo promove bazar com peças a partir de R$ 2 neste sábado em Londrina

O Coletivo Subymundo, realiza mais um bazar neste sábado (9), das 10 as 17h, na Casa da Vila ( Rua Uruguai 1656), na Vila Brasil. No local serão comercializados roupas seminovas, calçados, móveis e produtos eletrônicos em ótima qualidade, a preços acessíveis.

A proposta do Coletivo é colaborar com jovens autônomos, em situação de desemprego. Segundo a coordenadora do Subymundo, Alice Carvalho, no bazar será possível adquirir peças a partir de R$ 2,00.

“Nossa proposta é ajudar as pessoas que estão precisando de recursos para quitar suas despesas, pois com o aumento dos preços dos alimentos, do gás e do aluguel, muitas pessoas estão passando necessidades”, declarou.







A organizadora lembra ainda que a exemplo dos outros eventos, quem levar um quilo de alimento não perecível terá desconto na compra. “ Essa ação faz parte da cultura do Coletivo, pois sempre doamos tudo o que é arrecadado para famílias em situação de vulnerabilidade”.





Serviço:

Bazar na Vila





Sábado, 9 de julho, das 10 às 17 horas





Rua Uruguai, 1.656, Vila Brasil