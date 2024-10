Colisão traseira deixa quatro feridos, incluindo criança e bebê, em Londrina

Um acidente envolvendo dois carros terminou com quatro pessoas feridas na tarde desta quinta-feira (17), na PR-445, em Londrina, no Norte do Paraná.





Conforme a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), um homem de 44 anos dirigia um Toyota Cross no sentido de Londrina ao entroncamento da BR-369 quando, ao passar pelo KM 77, foi atingido na traseira por um Volkswagen Gol, que era conduzido por uma mulher de 37 anos.

O motorista e uma passageira, de 40 anos, do Toyota Cross não se feriram. Por outro lado, uma passageira de nove anos teve ferimentos, foi socorrida pelo Siate (Sistema Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência) e encaminhada ao Hospital Infantil de Londrina.





Todos os ocupantes do Gol - a motorista, uma passageira de 63 anos e um passageiro de três anos - ficaram feridos, foram socorridos e encaminhados ao HU (Hospital Universitário de Londrina).





O acidente foi registrado em um trecho de pista reta.