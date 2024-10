Ossada de mulher desaparecida há 3 anos no PR é achada, e suspeito é preso

Um homem de 25 anos foi preso nesta quarta-feira em Goioerê (Noroeste) após confessar o homicídio de uma mulher que estava desaparecida desde 2021.







Homem foi à delegacia e confessou crime. Na segunda-feira (14), o jovem, que até então era uma testemunha do caso, foi à delegacia para contar que teria matado a mulher e escondido o corpo na fossa de uma casa.





Polícia encontrou ossada da vítima. Após a confissão, policiais e bombeiros foram à residência e iniciaram as buscas com o auxílio de uma retroescavadeira. Os agentes encontraram "ossos compatíveis com os de humanos" e um moletom, possivelmente usado pela jovem no dia do crime, segundo a Polícia Civil.





Delegada acredita que o corpo seja de Luana de Souza Ramos, que estava desaparecida desde 7 de outubro de 2021. Os restos mortais foram encaminhados ao IML (Instituto Médico-Legal), onde serão realizados os exames necessários para identificação oficial da vítima.





População pode colaborar enviando informações anônimas. As denúncias podem ser enviadas pelos números 197, da Polícia Civil do Paraná, ou 181, do Disque-Denúncia.





A reportagem não conseguiu localizar a defesa do suspeito, porque seu nome não foi divulgado. O espaço segue aberto para manifestção.