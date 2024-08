Com 4,5ºC, Londrina registra o dia mais frio do ano

Com os 4,5ºC registrados entre 6h30 e 7h deste sábado (10), Londrina registrou a temperatura mais baixa de 2024, segundo a medição do Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná). Até então, o dia mais frio na Pequena Londres havia sido 29 de maio, com 5ºC.





A máxima para este sábado em Londrina deve ser de 18ºC.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Em vários municípios do Paraná foram registradas as mínimas mais baixas, de acordo com o Simepar: