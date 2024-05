Com 5ºC, Londrina registra o dia mais frio do ano nesta quarta-feira

Esta quarta-feira (29) será o dia mais frio do ano em Londrina, com 5.8°C registrados durante a manhã, conforme aponta o IDR-PR (Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná).





Apesar do Sol predominante em quase todo o dia, as temperaturas não devem aumentar durante a tarde devido a uma massa de ar polar seco que atua sobre o Sul do País e mantém o tempo frio em todo o Estado.







"Essa condição de temperaturas baixas será mantida nesta semana, porém sem previsões de geadas. A temperatura mínima varia entre 8°C e 9°C e as máximas na casa dos 20°C a 23°C", informa Ângela Beatriz, agrometeorologista do IDR-PR.



Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade

Nos próximos dias, o clima deve ficar estavel e sem muitas mudanças, com as temperaturas aumentando gradativamente até o começo do mês de junho, quando a massa de ar polar deve se afastar da região.





A temperatura máxima desta quarta-feira não deve ultrapassar os 19°C.