Com 4,6°C, Londrina tem nesta quinta o dia mais frio do ano

Para alegria de uns e tristeza de outros, a hora de tirar o casaco e a touca do armário chegou. Com 4,6°, Londrina registrou nesta quinta-feira (29) o dia mais frio do ano até agora. De acordo com o IDR-PR (Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná), a temperatura foi registrada pouco antes das 7h da manhã, quando a sensação térmica chegou a ficar próxima dos 3°.





Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade

Agrometeorologista do IDR-PR, Heverly Moraes explica que a temperatura vai caindo durante a noite e a madrugada, sendo que as mínimas sempre costumam ser registradas pouco antes do nascer do sol. Acompanhando as mínimas, a sensação térmica também foi lá para baixo nesta quinta-feira, com Londrina marcando 3°.





Publicidade

A especialista detalha que a sensação térmica representa a temperatura que as pessoas sentem ‘na pele’, o que envolve, além do frio, a velocidade do vento. “É o vento gelado que dá essa sensação na gente de que está mais frio do que realmente está”, explica.





Publicidade

Apesar da friaca pela manhã, ela garante que a temperatura vai subir ao longo dia, mas que não deve passar de 15° durante a tarde. Com o pôr do sol, que deve acontecer perto das 17h50, as temperaturas voltam a despencar. Com isso, a sexta-feira (30) também vai amanhecer gelada e com mínimas entre 4° e 5°.





Publicidade

A partir de sábado, as mínimas já começam a subir nos termômetros, com previsão de 8° no início da manhã, cenário que se repete nos dias seguintes, com aumento gradual das temperaturas.





Publicidade

Essa é a primeira onda de frio do ano, que começou com a chegada de uma massa de ar frio na quarta-feira (28), que trouxe chuva, e que deu lugar a uma intensa massa de ar polar em toda a região sul do Brasil.

Com a chegada do mês de junho, a agrometeorologista adianta que outras ondas de frio devem chegar em Londrina, fazendo com que as temperaturas caiam novamente. Apesar de costumeiro nessa época do ano, muita gente ainda é pega de surpresa com o frio. “Como é o primeiro frio do ano, ainda é novidade”, comenta. Ela também alerta que o frio intenso costuma aparecer, historicamente, entre 15 de junho e 15 de julho.

Publicidade





Em 2024, Moraes explica que o inverno foi anormal, já que as temperaturas não caíram muito, com poucos dias mais gelados. Para este ano, segundo ela, a expectativa é de uma estação dentro do habitual, com as tradicionais ondas de frio, com manhãs bem geladas e tardes mais amenas.

Publicidade





Apesar disso, ela também pontua que são comuns os chamados ‘veranicos’, que são ondas de calor durante o inverno, seguidas de quedas nas temperaturas.





A principal recomendação, segundo a especialista, é beber bastante água para manter o corpo hidratado, além de evitar, quando possível, as aglomerações, já que as doenças respiratórias ganham força na estação mais fria.