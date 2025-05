Com atraso, ônibus voltam a circular nesta terça-feira em Londrina

Após a suspensão do serviço de transporte coletivo, na noite de segunda-feira (17), os ônibus voltaram a circular normalmente na manhã desta terça-feira (18). As duas empresas que atuam no sistema voltaram a operar nas linhas a partir das 6 horas, com mais de uma hora de atraso, o que fez muitos trabalhadores chegarem atrasados no serviço.





A decisão de interromper as operações do transporte público foi tomada depois de dois ônibus terem sido incendiados durante protesto pelas mortes de dois jovens baleados em uma ação da Polícia Militar, no jardim Santiago (zona oeste), no último sábado (15).

Na noite de segunda-feira, usuários do transporte público foram surpreendidos pela suspensão do serviço e tiveram de arranjar carona ou recorrer aos carros por aplicativo. Muitos que não tinham a quem pedir ajuda nem tinham como pagar pela corrida fizeram o trajeto a pé.





“Ontem, meu filho saiu do trabalho e foi direto para a faculdade. Quando terminou a aula, não tinha ônibus para ele voltar para casa. Ele não conseguia Uber nem mototáxi, meu outro filho foi buscá-lo de moto porque moramos na zona norte e meu filho estuda na Unopar (zona sul), é muito longe”, comentou a zeladora Cleusa da Silva Chaves.





Nesta terça, por receio de eventuais contratempos no trajeto, ela saiu mais cedo de casa para conseguir chegar às 8h30 no trabalho. “Estava muito preocupada de não conseguir ônibus para ir trabalhar. A empresa não gosta de pagar o transporte para a gente˜, contou . “Agora, estou indo com medo de acontecer alguma coisa à tarde e eu não conseguir voltar para casa. Saio do trabalho às 18h30, tenho que atravessar a cidade.”





