Secretário de Segurança Pública 'desaconselha' protestos com bloqueios de vias em Londrina

Foi diante disso que Teixeira sugeriu que não ocorram novos protestos como os desta segunda. “Eu recomendo que não façam. O ambiente não é bom, é hostil, não é isso que nós queremos. Nós estamos com a segurança do Estado e do município preparadas para essa situação. Se houver manifestação pacífica, como pode ser feita. Mas, sem obstruir vias, sem cercear o direito das pessoas de ir e vir”, comentou.

De manhã, na sede do 5º BPM (Batalhão da Polícia Militar), Teixeira afirmou que, após as obstruções de vias, que prejudicaram o transporte coletivo, e o incêndio de ônibus, a orientação para as forças de segurança é de não haver mais mediação. “Foi dado todo o direito à manifestação pacífica, democrática, mas, agora, já extrapolou”, disse.

Reforço na segurança





O secretário de Segurança Pública informou que houve o deslocamento de oficiais que atuam em outros municípios para auxiliar os batalhões locais na repressão de atos como o desta segunda, mas não informou qual o impacto no efetivo local. Porém, garantiu que outras localidades não terão a proteção ostensiva prejudicada.





Após reunião a portas fechadas com o prefeito Tiago Amaral (PSD), com a Polícia Civil, Guarda Municipal e Ministério Público, Teixeira sobrevoou as áreas onde ocorreram o protesto e as interdições de vias para “ter a dimensão exata da dimensão do problema” e se o planejamento condiz com as necessidades. Em seguida, teria outro encontro na Prefeitura de Londrina com prefeitos da região.