Com diversas atividades física, grupo da zona leste de Londrina comemora 19 anos

Há 19 anos, a Praça Nishinomiya, na avenida Santos Dumond, em Londrina, é palco da atividade física de um grupo de homens e mulheres, de segunda a sexta-feira, das 7h às 8h.





O grupo que comemora o aniversário nesta quinta-feira (27), sob o comando voluntário de Ana Maria Barbosa de Oliveira, tem na bagagem relatos de uma melhor qualidade de vida físíca e mental pela prática diária dos exercícios e encontro com as pessoas com idades que vão de 40 a mais de 80 anos.

Na última sexta-feira (21), o ceú azul, os raios de sol ainda amenos e o ar fresco da manhã tornavam o ambiente e o cenário onde o grupo de ginástica se reúne no centro da praça Nishinomyia, simplesmente, perfeitos - o oposto do que se vê na maioria das academias. Ali, nem parece que se está em uma das avenidas mais movimentadas da cidade, em frente ao aeroporto.





A caloura da turma, a esteticista Nadir Damasceno, aos 66 anos, há um mês e meio fazendo exercício na praça já sente os efeitos positivos no tratamento da fibromialgia. “Eu tinha muitas dores e depois que comecei a fazer alongamento aqui, melhorei bastante. Hoje, comparando com 45 dias atrás, estou quase que sem dor. Além do exercício, aqui sempre tem ventinho, o ambiente, a temperatura e a energia são muito bons”, aponta.

Entre as novatas, Maura Shibayama, 55 anos, destaca o exemplo principalmente das mulheres que estão a mais tempo participando. “Pra começar, a energia aqui é maravilhosa e você tem exemplos, se inspira nas pessoas que estão no grupo desde o início”, diz Maura que afirma que nunca viu nenhum caso de Alzheimer, reclamações de incontinência urinária e demência no grupo, problemas comuns na faixa etária acima de 60 anos.





SERVIÇO:

O grupo coordenado por Ana Maria Barbosa de Oliveira se reúne de segunda à sexta-feira, das 7 às 8 da manhã, na Praça Nishinomiya, próxima ao Aeroporto de Londrina.

Para participar, basta comparecer ao local e procurar a instrutora.





