Londrina abre as portas para a chegada do Festival de Circo

Começou nesta segunda-feira (24), em Londrina, a 20ª edição do FCL (Festival de Circo de Londrina), oferecendo espetáculos, oficinas, intervenções e ações sociais em diversos locais durante os dias 24 a 31 de março. As apresentações acontecerão no Calçadão de Londrina, praça Nishinomiya, teatro Ouro Verde, Escola de Circo de Londrina, ELC e, também, em escolas municipais. Todas as atrações serão abertas ao público em geral e, de forma gratuita.





Com patrocínio da Copel e apoio do Profice (Programa Estadual de Fomento e Incentivo à Cultura do Paraná) o festival é organizado pela ALC (Associação Londrinense de Circo).

Segundo os responsáveis, o festival já é tradicional em Londrina e possui uma grande relevância para o cenário circense da América Latina. O objetivo do FCL, de acordo com o presidente da ALC, Paulo Libano, é democratizar o acesso às expressões artísticas para populações de baixa renda e dos distritos rurais, garantindo o direito dessa população de consumir arte que, por vezes, pode ficar distante.





"O Festival de Circo nasceu em 2003 e, hoje, a gente está em 2025 na sua 20ª edição. São 20 anos de festival porque a gente deixou de fazer algumas edições justamente por falta de alguns patrocínios e apoio de políticas públicas: municipais, estaduais e federal. Porém, hoje a gente tem o incentivo do Profice, que é o Programa Municipal de Incentivo à Cultura, e um dos apoiadores é a Copel, que está apoiando e patrocinando. No ano passado nós realizamos o festival mesmo sem recurso, fizemos uma edição menor, mas para que não ficássemos sem a edição daquele ano", comenta.

"Então, este ano, no 20º, nós temos mais de 30 apresentações, workshops e oficinas de circo. Espalhado por diversos pontos da cidade. Uma proposta de fazer com que a arte, os espetáculos e o encantamento do circo, chegue para todos os públicos. Hoje a gente está em várias escolas nos distritos, com apresentações, porque a gente acredita que é um dever nosso também fazer com que a arte chegue para crianças de todas as regiões, inclusive da área rural. Nós estamos no Eli Vive I e II, Lerroville, Guairacá, Irerê, Maravilha. A gente está em todos esses distritos com apresentações para garantir o direito ao acesso dessas crianças, adolescentes, daquela população que ali também está nos pontos mais distantes da cidade." informou Libano.

Uma das estreias do festival foi com o grupo circense CIA BR Circus, de Ribeirão Preto (São Paulo), que se apresentou no Calçadão de Londrina, às 11h30, deste primeiro dia de evento, com o espetáculo Container Circus. O grupo deve se apresentar novamente na terça-feira (25), na Escola de Circo de Londrina, às 20h.





Por meio de malabarismos, demonstrações de força e equilíbrio, os artistas atraíram a atenção do publico que transitava naquele momento, despertando admiração e sorrisos de crianças e adultos durante os 40 minutos de apresentação. Segundo o representante do grupo, De Lucca Circus (nome artístico), a formação atual conta com profissionais com mais de 20 anos de experiência, sendo está a primeira vez do espetáculo na cidade de Londrina.

"Aqui em Londrina, com esse espetáculo, é nossa primeira vez. Temos artistas com 20 anos de estrada e essa apresentação de hoje estreamos lá em 2019 mas, durante esse tempo, tivemos um hiato na época da pandemia. Conseguimos voltar e agora com uma nova formação. Tem algumas outras acrobacias, alguns outros movimentos, que a gente acabou não conseguindo fazer hoje, por conta do sol forte. Mas faremos novamente amanhã, às 20 horas, lá na escola de circo", explicou o representante.