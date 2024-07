Com estoque baixo, HU de Londrina pede doações para o Banco de Leite Humano

O Banco de Leite Humano do Hospital Universitário da UEL (Universidade Estadual de Londrina) está com baixo estoque e precisa de doações. O leite materno doado é utilizado para alimentar bebês prematuros e doentes que se encontram internados em UTI (Unidade de Terapia Intensiva) de hospitais de Londrina e região.







Mulheres que estejam no período de lactação, tenham produção de leite excedente e estejam saudáveis podem prestar sua solidariedade entrando em contato por meio do número (43) 3371-2629 ou pelo link da bio instagram do BLH @bancodeleitehulondrina, onde está disponível o formulário de pré-cadastro para se tornar uma doadora.

As doações são feitas de casa, com a orientação de um profissional sobre a retirada do leite. Materiais esterilizados são enviados à doadora para realização de todo processo, inclusive para o armazenamento, as coletas são realizadas semanalmente.





O Banco de Leite de Londrina completa 36 anos em novembro deste ano.

