Atleta londrinense viaja para Paris para tentar disputar Olimpíadas

A londrinense Lívia Avancini, do arremesso do peso, chega nesta terça-feira (23) a Paris para tentar disputar os Jogos Olímpicos.





A atleta viajou a convite da CBAt (Confederação Brasileira de Atletismo), que tenta reverter a decisão da World Athetics (Associação Internacional de Federações de Atletismo), que tirou a londrinense e mais dois brasileiros das Olimpíadas.



Lívia Avancini, Hygor Gabriel, do revezamento 4x100m, e Max Batista, da marcha atlética, alcançaram todos os critérios técnicos para disputarem os Jogos.





No entanto, a World Athletics alegou que os atletas não tinham passado por, no mínimo, três testes antidoping, cada um, em exames feitos fora de competição, com intervalo mínimo de 21 dias, entre setembro do ano passado e 4 de julho. Com isso, os três ficaram foram da lista oficial dos convocados pela CBAt.

A Confederação Brasileira recorreu junto à World Athletics, mas não obteve sucesso. Agora, a CBAt pretende recorrer à CAS AdHoc Division, ligada à CAS (Corte Arbitral do Esporte), que funciona dentro das Olimpíadas e que pode julgar os casos em até 72 horas.





Em entrevista à FOLHA, Avancini lamentou a situação e garantiu que cumpriu todos os protocolos exigidos pela World Athletics, realizando quatro testes antidoping no período determinado.





