Com volta de atacante, Londrina EC termina preparação para jogo no sábado

O Londrina finaliza na manhã desta sexta-feira (13) a sua preparação para o jogo decisivo de sábado contra o Ypiranga-RS, no estádio do Café. A novidade para o duelo será o retorno do atacante Everton Moraes, liberado pelo departamento médico .







O centroavante foi um dos desfalques do LEC na derrota para a Ferroviária na última rodada, em razão de uma lesão muscular. O jogador, no entanto, voltou a treinar na quarta-feira e está à disposição do técnico Claudinei Oliveira.

Moraes é o artilheiro do Londrina na temporada, com sete gols - cinco na Série C e dois no Paranaense - e teve uma sequência como titular no Brasileiro durante a contusão de Daniel Amorim.





Amorim voltou a ser titular no jogo em Araraquara e marcou um dos gols na derrota por 3 a 2. A tendência é que Amorim siga como o camisa 9 no sábado e Everton Moraes fique como opção no banco de reservas. Amorim é o artilheiro alviceleste no Brasileiro, com seis gols.

Por outro lado, o zagueiro João Maistro e o atacante Henrique seguem sob os cuidados do departamento médico alviceleste. Os dois ainda não treinaram com o restante do elenco esta semana e devem desfalcar a equipe mais uma vez. Com isso, Rayan será mantido na zaga e Calyson, no ataque.





Na lateral-esquerda, as opções de Claudinei Oliveira são Caio Roque e Geferson para a posição do suspenso Maurício. No meio-campo, Pedro Cacho pode aparecer no lugar do contestado Kadi. Nas demais posições, o time não irá sofrer modificações.





