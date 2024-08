Combate à dengue: primeiros ‘wolbitos’ são soltos em Londrina

Quem levantou cedo para fazer exercício físico na praça do jardim Piza, na zona sul de Londrina, nesta segunda-feira (26), ficou atento com a movimentação no bairro.





A presença de servidores da prefeitura e funcionários do Instituto WMP foi para a liberação dos primeiros “wolbitos”, que são os mosquitos Aedes aegypti com a bactéria Wolbachia, que promete impedir que os vírus, inclusive o da dengue, se desenvolvam no inseto. “Tudo que é para acabar com a dengue é bom”, avaliou o metalúrgico aposentado Euzébio Gomes.

O idoso sabe bem os efeitos da dengue. Há cerca de quatro meses o morador foi diagnosticado com a doença. “Fiquei um mês passando mal, com dores nas pernas, não tinha apetite. É uma doença que ‘derruba’ mesmo a pessoa”, relatou. A tecnologia deve combater justamente a transmissão da dengue, além da zika e chikungunya.





A Wolbachia é um microrganismo presente em 60% dos insetos da natureza, porém, não é encontrada no Aedes, que quando tem a bactéria inserida, ela impede que os vírus dessas doenças se desenvolvam dentro do mosquito, contribuindo para redução de casos.

A biofábrica que trabalha com esta proposta foi inaugurada no mês passado na zona oeste, num prédio de 225 metros quadrados cedido pela UEL (Universidade Estadual de Londrina) .





“Os ovos dos mosquitos são trazidos do Rio de Janeiro. Colocamos eles na biofábrica de Londrina para crescerem até virarem adultos. Mas antes de virarem adultos, acondicionamos a última forma do mosquito, que é a pupa, nos tubos que vão para a liberação. Nesses tubos são liberados aproximadamente 200 mosquitos cada um”, explicou Diogo Chalegre, líder de relações institucionais e governamentais do WMP Brasil.

“Toda a fêmea de Aedes aegypti que tem a bactéria passa para a sua prole. Não pretendemos fazer uma supressão da população, mas uma troca, ou seja, mudar o mosquito que transmite o Aedes por um que não transmite”, acrescentou.





O projeto é desenvolvido em parceria com a Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz) e Ministério da Saúde e conta com o apoio do município, que juntamente com Foz do Iguaçu (Oeste) foi selecionado para a aplicação desta iniciativa por conta dos altos índices de dengue. Londrina fechou o último ano epidemiológico – de julho de 2023 ao mesmo mês deste ano – com 40.552 casos positivos.





