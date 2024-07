Biofábrica de Aedes aegypti que não transmite dengue é inaugurada em Londrina

Foi oficialmente inaugurada nesta terça-feira (30) a biofábrica do Método Wolbachia em Londrina, que promete ajudar no combate a transmissão da dengue na cidade. A estrutura para o desenvolvimento da tecnologia fica em três grandes salas no prédio do Laboratório de Análise Farmacêutica da UEL (Universidade Estadual de Londrina), na zona oeste. O espaço foi cedido pela instituição. Durante a cerimônia foram liberados alguns mosquitos Aedes aegypti.





“O objetivo do Método Wolbachia é trocar a população (de mosquitos) que transmite a dengue, zika e chikungunya por uma população refratária a esses vírus, ou seja, por mosquitos que não vão ser capazes de transmitir essas doenças por conta da bactéria Wolbachia. É uma bactéria que vive dentro da célula do Aedes aegypti e ela impede que os vírus entrem na célula e se repliquem”, detalhou Diogo Chalegre, líder de Relações Institucionais e Governamentais do Instituto WMP (World Mosquito Program).

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





A implementação da estratégia no município conta com a parceria do Ministério da Saúde, Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz), prefeitura e instituto. O Governo Federal repassou cerca de R$ 5 milhões, sendo R$ 1,8 milhão foi utilizado apenas para a compra de equipamentos. Serão 20 funcionários. A partir do segundo semestre de agosto serão soltos cerca de três milhões de mosquitos semanalmente, até completar o período de 20 semanas, o que dá aproximadamente 60 milhões de insetos no total.