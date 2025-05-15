Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Publicidade
Evento gratuito

Começa nesta sexta-feira a Mostra de Cinema Negro de Londrina

Redação Bonde com N.Com
15 mai 2025 às 07:58

Compartilhar notícia

Divulgação/Cocine
siga o Bonde no Google News!
Publicidade
Publicidade

A primeira etapa da 3ª Mostra de Cinema Negro de Londrina inicia nesta sexta-feira (16) na Praça Nishinomiya, em frente ao Aeroporto, às 19h, e inclui um debate sobre os quatro curtas-metragens exibidos. Toda a programação é gratuita e aberta ao público.


A Mostra de Cinema Negro é uma realização do Cocine (Coletivo de Cinema Negro) que, esse ano, firmou parceria com o Cinekombiclube – Rodando o cinema negro, patrocinado pela Prefeitura de Londrina, através do Promic (Programa Municipal de Incentivo à Cultura).

Cadastre-se em nossa newsletter

Publicidade
Publicidade


A parceria resulta de uma junção das atividades desenvolvidas pelos dois projetos, com o objetivo de aumentar as sessões e ampliar o alcance ao público. E a novidade para essa edição da Mostra de Cinema Negro desse ano é a realização de sessões ao ar livre, todas em espaços públicos.


COM 32 PRODUÇÕES SELECIONADAS

Publicidade


Entre mais de 180 curta-metragens analisados, com produções brasileiras, argentinas e jamaicanas, a curadoria da Mostra selecionou 32 produções, apresentadas ao longo do ano. A organização buscou por temáticas como religiões de matriz africana e cinema indígena, além de realizar sessões focadas em cinema infantil.

Publicidade


Durante essa etapa, serão apresentados oito curtas e, após a exibição das obras, o projeto vai propor um debate com o público presente. A escolha de locais teve o intuito de alcançar todas as regiões de Londrina. Nessa primeira fase da Mostra, as regiões atendidas serão zona oeste, zona norte e zona leste.


Na programação de cada sessão, o projeto vai apresentar de três a quatro curtas e, dentre eles, pelo menos um filme londrinense. Na sexta-feira (16), na Praça do Aeroporto, os curtas londrinenses “Melodia da Saudade” e “Omodé” serão exibidos a partir das 19h. A sessão inclui ainda “Banzo, A Saudade preta” e “Nosso Modo de Lutar”.

Publicidade


E no sábado (17), o projeto terá uma sessão especial, com curtas infanto-juvenis, na Praça do Avelino/Panissa. Às 18h, está prevista a exibição do londrinense “Não Estamos Sós”, juntamente com “A menina que queria voar”, “Deusa menina” e “Ser Cria”.


De acordo com o integrante do Cocine, Wellington Victor Pereira da Silva, o projeto ajuda no reconhecimento de artistas locais e fortalece a cultura da cidade. “Acredito que temos contribuído muito para o debate da cultura cinematográfica da cidade, proporcionando acesso a filmes no formato curta-metragem. As obras possuem narrativas importantes, bastante urgentes, e uma linguagem própria que vai trazendo novos olhares para a narrativa cinematográfica”, reforçou.

Publicidade


A data da próxima etapa do projeto ainda não foi definida, mas a expectativa é de que seja no mês de dezembro, próximo ao aniversário da cidade.


Leia também:

Imagem
Justiça nega sigilo pedido por Ana Castela, que não comparece presencialmente à audiência em Londrina
Em audiência que durou cerca de sete horas nesta terça-feira (13), a juíza Kléia Bortolotti, da 7ª Vara Cível de Londrina, negou o pedido de sigilo no processo feito pela defesa da cantora Ana Castela.
Londrina Mostra Cinema cinema em Londrina evento gratuito
Publicidade

Últimas notícias

Publicidade
LONDRINA Previsão do Tempo

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas