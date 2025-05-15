Começa nesta sexta-feira a Mostra de Cinema Negro de Londrina

A primeira etapa da 3ª Mostra de Cinema Negro de Londrina inicia nesta sexta-feira (16) na Praça Nishinomiya, em frente ao Aeroporto, às 19h, e inclui um debate sobre os quatro curtas-metragens exibidos. Toda a programação é gratuita e aberta ao público.





A Mostra de Cinema Negro é uma realização do Cocine (Coletivo de Cinema Negro) que, esse ano, firmou parceria com o Cinekombiclube – Rodando o cinema negro, patrocinado pela Prefeitura de Londrina, através do Promic (Programa Municipal de Incentivo à Cultura).

A parceria resulta de uma junção das atividades desenvolvidas pelos dois projetos, com o objetivo de aumentar as sessões e ampliar o alcance ao público. E a novidade para essa edição da Mostra de Cinema Negro desse ano é a realização de sessões ao ar livre, todas em espaços públicos.





COM 32 PRODUÇÕES SELECIONADAS

Entre mais de 180 curta-metragens analisados, com produções brasileiras, argentinas e jamaicanas, a curadoria da Mostra selecionou 32 produções, apresentadas ao longo do ano. A organização buscou por temáticas como religiões de matriz africana e cinema indígena, além de realizar sessões focadas em cinema infantil.

Durante essa etapa, serão apresentados oito curtas e, após a exibição das obras, o projeto vai propor um debate com o público presente. A escolha de locais teve o intuito de alcançar todas as regiões de Londrina. Nessa primeira fase da Mostra, as regiões atendidas serão zona oeste, zona norte e zona leste.





Na programação de cada sessão, o projeto vai apresentar de três a quatro curtas e, dentre eles, pelo menos um filme londrinense. Na sexta-feira (16), na Praça do Aeroporto, os curtas londrinenses “Melodia da Saudade” e “Omodé” serão exibidos a partir das 19h. A sessão inclui ainda “Banzo, A Saudade preta” e “Nosso Modo de Lutar”.

E no sábado (17), o projeto terá uma sessão especial, com curtas infanto-juvenis, na Praça do Avelino/Panissa. Às 18h, está prevista a exibição do londrinense “Não Estamos Sós”, juntamente com “A menina que queria voar”, “Deusa menina” e “Ser Cria”.





De acordo com o integrante do Cocine, Wellington Victor Pereira da Silva, o projeto ajuda no reconhecimento de artistas locais e fortalece a cultura da cidade. “Acredito que temos contribuído muito para o debate da cultura cinematográfica da cidade, proporcionando acesso a filmes no formato curta-metragem. As obras possuem narrativas importantes, bastante urgentes, e uma linguagem própria que vai trazendo novos olhares para a narrativa cinematográfica”, reforçou.

A data da próxima etapa do projeto ainda não foi definida, mas a expectativa é de que seja no mês de dezembro, próximo ao aniversário da cidade.





