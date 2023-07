Começa o serviço de recape da rodovia entre Irerê e Paiquerê, na zona Sul de Londrina

As obras de recape da Rodovia Benedito Bento dos Santos, ligação entre os dois principais distritos de Londrina - Irerê e Paiquerê, na zona sul - começaram no início do mês de julho.





Os trabalhos vão abranger um trecho de cerca de 6 km de extensão e a previsão é que sejam finalizados em dezembro. Neste período, não estão previstas interdições na via.



Publicidade





Reportagem da FOLHA, publicada em janeiro, mostra que a rodovia apresenta uma série de problemas, como ondulações na pista, diversos buracos e até asfalto afundado.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: