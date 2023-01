Revitalização de rodovia entre Irerê e Paiquerê vai custar até R$ 4,8 mi

Ligação entre dois dos principais distritos de Londrina, a rodovia Benedito Bento dos Santos passará por uma grande revitalização. As melhorias estão previstas em 6,5 quilômetros da via, que fica entre Irerê e Lerroville, na região sul. As empresas interessadas deverão apresentar as propostas na próxima segunda-feira (9), na sala de licitações localizada no prédio do Executivo. O município pretende gastar, no máximo, R$ 4,8 milhões com a obra.





A empreiteira contratada terá cinco meses, de acordo com o edital, para finalizar a recuperação da estrada. Entre os serviços previstos estão a remoção de borrachudos, para nivelar a base da rodovia, reperfilagem e, principalmente, o recape asfáltico, além da sinalização, que hoje é deficitária.

“Considerando as reivindicações por melhorias nas ruas e estradas apresentadas pela comunidade rural de Londrina residente em Irerê e Paiquerê e as condições atuais da rodovia, onde há borrachudos e pavimentação precária, se faz necessário sua restauração”, destacou a secretaria municipal de Obras e Pavimentação na justificativa da licitação.





Atualmente, a rodovia apresenta uma série de problemas, como ondulações na pista, diversos buracos e até asfalto afundado. “Por aqui passa o ônibus do transporte coletivo e escolar e ambulância para quem precisa de um atendimento médico. O movimento é intenso dia e noite. Precisa mesmo de uma reforma para melhorar o deslocamento dos moradores”, avaliou a dona de casa Maria Oliveira.





Morador há mais de 40 anos do distrito de Lerroville, o servidor público Francisco da Silva já acompanhou diversas revitalizações da via. “Faz tempo que não fazem uma obra grande. Sempre estão tampando os buracos, mas chegou numa fase que não adianta mais, é dinheiro jogado fora. Vem a chuva e leva tudo, como está sendo esses últimos dias”, afirmou.





