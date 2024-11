Cerca de 40 mil passageiros devem passar pelo aeroporto e rodoviária de Londrina neste ''feriadão''

RODOVIÁRIA DE LONDRINA





Entre os dias 14 e 18 de novembro, o TRL (Terminal Rodoviário de Londrina) deve receber entre embarque desembarque, trânsito e turismo cerca de 33.330 passageiros. O terminal contará com 200 ônibus extras para atender a demanda. O movimento de passageiros deve iniciar a partir das 20h desta quinta-feira (14).





Dentre os destinos mais procurados estão São Paulo, Curitiba, Campinas, São José do Rio Preto, Presidente Prudente, Florianópolis, Itapema e litoral de Santa Catarina.





O superintendente da rodoviária, Sandro Neves, orienta os passageiros para que cheguem com pelo menos uma hora de antecedência no terminal rodoviário, fiquem sempre próximos ao portão de embarque, portem documentos com foto, coloquem identificação nas bagagens e que menores de 16 anos desacompanhados dos pais apresentem autorização reconhecida em cartório para viajar.





Neves pontua também os cuidados necessários com as bagagens, principalmente no momento de desembarque, que é quando o passageiro está cansado por conta da viagem longa. ''Tomar bastante cuidado com bolsas e bagagens, manter a bolsa e carteira sempre na sua frente e aguardar para retirar a bagagem'', ressalta.