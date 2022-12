Comércio de rua de Londrina funciona em horário ampliado a partir desta segunda-feira

O comércio de rua de Londrina começa a funcionar até as 22h a partir desta segunda-feira (5) com o objetivo de fomentar as compras e as vendas do Natal e do Ano Novo.





Entre os dias 5 e 23 de dezembro, as lojas irão abrir às 8h e fechar às 22h de segunda a sexta-feira. Aos sábados, o comércio irá funcionar das 9h às 18h, com exceção do dia 24 de dezembro, véspera de Natal, no qual os comércio estarão abertos das 9h às 17h.

As lojas, até o momento, não irão abrir aos domingos.





COPA DO MUNDO





O final de ano em 2022 tem sido marcado, ainda, pela Copa do Mundo. Os jogos do Brasil alteram a rotina dos trabalhadores e, por isso, nos dias de partidas com a Seleção Brasileira, o comércio libera seus funcionários uma hora antes do início e o retorno às atividades está previsto para uma hora após o término do jogo.





Nos shoppings, o fechamento das lojas é facultativo durante os horários das partidas. Caso opte pela opção, o empregador pode liberar seus funcionários 30 minutos antes do início do jogo e estes devem retornar ao trabalho 30 minutos após o término.