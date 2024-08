Competição de xadrez reúne mais de 200 participantes em Londrina

Milhares de paranaenses têm o xadrez como atividade de lazer ou esporte. Mais do que um jogo de tabuleiro, a prática milenar é um desafio intelectual que exige concentração, raciocínio lógico e elaboração de estratégias. Saber antever cada lance do adversário e calcular milimetricamente cada movimento das peças no jogo é uma arte que exerce fascínio sobre um número cada vez maior de adeptos.





Neste sábado (17), aconteceu em Londrina, a fase local de um dos mais importantes torneios de enxadrismo do país. Mais de 200 competidores, de diversas regiões do Estado, participaram da etapa londrinense do Circuito Sesc de Xadrez do Paraná, realizada na unidade do Sesc na avenida Saul Elkind (zona norte), das 13 às 18 horas.



A competição é dividida em três torneios, divididos por faixas etárias dos participantes. Do Torneio A, participam enxadristas das categorias sub 8, sub 10 e sub 12; no Torneio B, reúnem-se os competidores sub 14, sub 16 e sub 18, e o Torneio C é aberto para as demais idades.





Os números contabilizados pelo torneio ao longo dos últimos anos demonstram a força do xadrez no Paraná. Em 2022, o circuito teve 25 etapas, somando mais de 4,5 mil inscrições. No ano seguinte, o número de etapas e de participantes atingiu a maior marca da sua história.

Foram 27 em todo o Estado, totalizando 7.884 inscritos. Neste ano, também acontecem 27 etapas e a previsão é que reúna 12 mil participantes até dezembro. A primeira etapa foi no início de abril, em Campo Mourão, e a cada semana, uma cidade diferente sedia o torneio. No próximo sábado (24), os competidores se enfrentarão em Francisco Beltrão.





As etapas do circuito não são eliminatórias e, no final do ano, o torneio irá premiar com medalhas os concorrentes que acumularem mais pontos, cada um em sua categoria.





“A gente percebe que o xadrez está se desenvolvendo nas escolas, através dos torneios como o Circuito do Sesc, os clubes. Devagar, o xadrez do Paraná vem crescendo”, disse o organizador do evento, Hercilio Ermel Junior.





