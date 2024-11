Complexo de Lazer e Esporte da Vila Nova é inaugurado em Londrina

O Complexo de Lazer e Esporte da Vila Nova, na área central de Londrina, foi inaugurado no domingo pela Prefeitura de Londrina. Na área de mais de 5 mil metros quadrados, os moradores do bairro e vizinhança têm agora uma estrutura que contempla espaços para crianças, adultos e idosos. Reportagem da FOLHA, publicada em 16 de outubro, antecipava a conclusão da revitalização do espaço .





Além de um parquinho infantil, o complexo conta com duas edificações; uma delas, um espaço flexível, poderá ser usado inclusive como capela mortuária. A outra servirá para atividades variadas como aulas de artesanato e aulas de lutas. A quadra poliesportiva foi totalmente reconstruída. Outras novidades são as quadras de beach tênis e a quadra de basquete 3X3.

A área de convivência ganhou ajardinamento e um projeto de paisagismo que criou calçadas para passeio com decks de madeira, bancos e mesas de cimento para jogos e conversas entre amigos.





Toda iluminação externa e das quadras foi feita pela Londrina Iluminação. São 46 pontos de iluminação ornamental em LED em todo o complexo. Nas quadras esportivas do local foram erguidos 10 postes com dois projetores de luzes especiais em cada um. Já do lado de fora, nas ruas Rio da Prata, Guaíba e Itajaí, que está sendo duplicada, o sistema de iluminação foi totalmente modernizado.

“A Vila Nova e sua comunidade merecem este espaço e eu tenho certeza de que ele será muito bem cuidado e usado por todos“, afirmou o prefeito Marcelo Belinati, durante a cerimônia de inauguração.





ASSOCIAÇÃO DE MORADORES

A gestão do espaço e sua manutenção vai ser conduzida pela Associação de Moradores da Vila Nova. A entidade assume o compromisso com a organização, uso e segurança do Complexo, em parceria com a FEL (Fundação de Esportes de Londrina), através do sistema de concessão. “Nada mais justo que nós da comunidade respondamos pelos cuidados, já que somos os principais usuários e beneficiados”, afirmou Amarildo Vieira, presidente da entidade.

Ele adiantou que o espaço vai funcionar das 7hs até 23 h com várias atividades e terá segurança. "A Vila Nova é um dos bairros mais antigos de Londrina. E ver este espaço novamente ocupado pela comunidade era um sonho que foi superado por uma realidade ainda melhor. A prefeitura fez a parte dela, agora é com a gente do bairro.”





Já a programação esportiva ficou a cargo do professor Ozéias Canhete que garantiu uma programação variada, incluindo aulas de lutas como capoeira e taekwondo, além de futevôlei e futsal. “Teremos também atividades voltadas para as pessoas idosas. Nossa programação vai acolher todas as idades”, garantiu afirmando que o desafio é grande, mas que junto com a comunidade, a gestão da Associação de Moradores ainda será modelo para outros projetos em Londrina.

HOMENAGEM





O Complexo vai receber o nome de uma importante liderança da Vila Nova: Alberto dos Santos Nascido em Assaí (Região Metropolitana de Londrina), ele chegou a Londrina em 1963, aos 20 anos de idade. Se estabeleceu com a família na Vila Nova onde teve e criou dois filhos. Ao longo da vida ele desempenhou várias profissões, montou comércio de bar e mercearia e foi faixa preta de judô, mas se destacou mesmo como liderança, atuando pelo desenvolvimento e melhorias do bairro e região.





Foi presidente da Associação de Moradores da Vila Nova entre os anos de 2006 a 2010, vice-presidente 2010/2011. Com a esposa, participou de várias pastorais do Santuário Nossa Senhora Aparecida de Londrina e foi homenageado como um dos pioneiros do bairro. Foi candidato a vereador por três eleições, chegou a ser suplente, sempre com grande reconhecimento e votação no bairro e região. Faleceu em 13 de outubro de 2020. (Com informações do N.Com)