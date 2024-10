Após dois meses de atraso, reforma do Centro Comunitário da Vila Nova é finalizada

Com cerca de dois meses de atraso, a reforma do Centro Comunitário da Vila Nova, na região central de Londrina, chegou ao fim.





O espaço de mais de 5,3 mil metros quadrados, divididos em dois terrenos, tem parque infantil, academia ao ar livre, quadras esportivas, sanitários, uma nova capela mortuária, mobiliário, projeto de paisagismo e obras de acessibilidade.

A inauguração oficial ainda não tem data para acontecer, mas a comunidade do entorno já começou a utilizar os equipamentos. A revitalização teve custo total de R$ 2,9 milhões.





Até o ano passado, o Centro Comunitário era o retrato do abandono . Lixo, mato alto, estruturas danificadas pela falta de manutenção e pelo vandalismo afastavam a população da finalidade original do espaço, promover a convivência entre os moradores da região. Além da estrutura precária, o espaço ainda era frequentado por moradores de rua e por usuários de drogas.

Em agosto de 2023, a prefeitura anunciou o início das obras de revitalização . A execução foi feita por uma empresa contratada em processo licitatório e a manutenção do espaço ficará a cargo da Associação de Moradores da Vila Nova.





O presidente da entidade, Amarildo Vieira, ressaltou que as parcerias que a associação já mantém com a UEL (Universidade Estadual de Londrina) e com a FEL ( Fundação de Esportes de Londrina) garantem a oferta de aulas de futebol de campo a 250 crianças e de aulas de futsal a outras 150.

ATIVIDADES PARA A POPULAÇÃO





Finalizada a obra no centro comunitário, Vieira disse que as parcerias deverão garantir também aulas de outras modalidades, como capoeira, taekwondo, box, beach tennis e futebol de areia. A associação aguarda a entrega das chaves.





