Concha Acústica de Londrina recebe Encontro de Palhaçaria nesta quarta

O Rolé 2025 - Encontro de Palhaçaria desembarca na Concha Acústica, nesta quarta-feira, às 19h, com uma grande festa dos artistas participantes do festival e convidados. A mestra de cerimônias é a Palhaça Adelaide, personagem da atriz Juliana Galante, pesquisadora sobre comicidade e ativismo para o púbico infantil. Formada em Artes Cênicas pela UEL (Universidade Estadual de Londrina), Galante também integra o elenco do Plantão Sorriso e é cofundadora da Grita Cia. de Palhaças.





No Cabaré do Rolé os artistas apresentam seus próprios números em um grande espetáculo de variedades palhacísticas e circenses. A ação é resultado da atividade de intercâmbio, onde os participantes se encontram para trocar experiências e debater sobre o fazer artístico na linguagem da palhaçaria.

De acordo com Gerson Bernardes, produtor executivo do Rolé 2025, a graça do Cabaré na Concha está no encontro entre os artistas que participam do Festival com os artistas da cidade, que já confirmaram participação e o público. “Todos esses artistas se juntam para apresentar números solo ou coletivamente. Vai ter acrobacias, malabarismo, pernas-de-pau, apresentações musicais e muita palhaçada com a condução da Adelaide que deve ser um show à parte”, comenta.





Na quinta (22), às 19h30, o Rolé é na Feira da Sabbi na Avenida Serra da Esperança, no Jardim Bandeirantes, com “A Banda do Jerônimo”, do Circo Caramba, de Americana (SP). Uma insólita banda de um homem só, com instrumentos nada convencionais, como violão com corpo de bacia, gaita de pente, balde de lixo, forma de pizza, buzinas, tampas de panela, campainhas e muito mais! Junte a isso a interação com o público e o resultado só pode ser de pura diversão. Thiago Sales é o Palhaço Jerônimo, com mais de 20 anos pintando a cara e usando os sapatos característicos e hoje, uma referência em sua área de atuação, com destaque para a palhaçaria musical, sua especialidade.

Na sexta (23), Camila Basterra, artista circense da Argentina, ministrará a oficina “Risco Cômico”, onde ela ensina como habitar um estado de diversão e se conectar com a própria essência singular através de um espaço de jogo, onde procura reconhecer e estimular a fome de fazer rir que só pode ser saciada no encontro com o público, com inscrições já encerradas.





O final de semana começa com a programação voltando para a Vila Triolé, palco principal do evento, na zona oeste e com todos os espetáculos com classificação livre. A maratona de risadas começa no sábado (24), com “Rádio Atalalaia” do grupo Filhas da Fruta de Curitiba (PR), às 17h, e às 19h, tem “Yo Soy Américo” com Cami Basterra, da Argentina.

No domingo (25), último dia da programação do Rolé 2025, Londrina aparece representada com o “Amma Circo Show” da Cia. Amma, às 17h e depois, às 19h, tem “Jerônimo Show” com o Circo Caramba, de Americana (SP). (Com assessoria)





SERVIÇO

Rolé 2025 - Encontro de Palhaçaria

Até 25 de maio, na Vila Triolé (Rua Etienne Lenoir, 155)





“Cabaré do Rolé”, quarta (21), às 19h, na Concha Acústica de Londrina.

“A Banda do Jerônimo” com Circo Caramba, quinta (22), às 19h30, na Feira da Sabbi (Avenida Serra da Esperança, no Jardim Bandeirantes).





Gratuito e no chapéu, com classificação indicativa livre.

Sinopse dos espetáculos e mais info no site: www.aspa.art.br/role/





Patrocínio: Secretaria Municipal da Cultura por meio do Promic – Programa Municipal de Incentivo à Cultura e Itaipu Binacional.





Apoio: Unimed Londrina, Vila Triolé, LDN Grill, Tarobá FM, CBN Londrina e Mundo Livre FM.





Realização: ASPA - Associação dos Profissionais de Arte de Londrina.





