Santuário de Aparecida divulga datas de Quermesse Junina em Londrina

O Santuário de Nossa Senhora Aparecida, na Vila Nova, região central de Londrina, realizará sua tradicional Quermesse Junina com praça de alimentação, missa com música em ritmo sertanejo, além do parque de diversões e da fazendinha com mini animais. A Quermesse será no último fim de semana de junho, dias 27, 28 e 29, e no primeiro fim de semana de julho, dias 4, 5 e 6. Os ingressos antecipados para os brinquedos do parque já estão sendo vendidos na secretaria paroquial: dois por R$ 5. Nos dias da Quermesse, o valor será diferente. A entrada para a fazendinha será gratuita.





“Pouco a pouco, estamos criando uma tradição nas nossas quermesses juninas. Além das missas com música em ritmo sertanejo e da convivência da comunidade na praça de alimentação, estreamos o parque de diversões em 2023 e, no ano seguinte, a fazendinha. Com essas duas atrações, trazemos as pessoas para o Santuário, que é a Casa da Mãe Padroeira, onde o público pode rezar e, depois, se divertir”, afirma o padre Rodolfo Trisltz, pároco e reitor do Santuário. De acordo com ele, nessa época do ano passam pelo local cerca de 16 mil pessoas por fim de semana.

O parque de diversões é uma operação terceirizada, que traz para o Santuário nos dois finais de semana da Quermesse brinquedos como o Barco Pirata, Tromba-tromba, Surf, Touro Mecânico, além de outros voltados mais para as crianças menores, como Fusca, Motoca, Carrossel, entre outros.





Também está de volta a fazendinha com os pequenos animais. Durante os dias de Quermesse, a criançada poderá observar mini caprinos, mini horses e mini bovinos. No ano passado, dois cabritinhos que nasceram dois dias antes de chegarem à Quermesse foram batizados no Santuário, recebendo o nome de Cosme e Damião. Até mesmo as escolas que quiserem realizar uma visita gratuita ao local poderão fazê-lo, agendando pela secretaria. O telefone é (43) 3329-1039.

(Com informações do Santuário)





