Morte de três jovens em acidente na PR-445 causa comoção em Tamarana

O grave acidente no início da tarde desta segunda-feira (28) , que tirou a vida de três homens que retornavam para casa em Tamarana causou comoção entre os moradores do município. Os rapazes, identificados como sendo Emerson Sobral, Michel Ferreira e Alexandre Lima tinham idades entre 30 e 32 anos e haviam cumprido uma jornada de trabalho durante a madrugada na Ceasa (Central de Abastecimento do Paraná) em Londrina. Os três estavam em um carro que colidiu de frente contra uma carreta próximo ao quilômetro 38 da PR-445.





O estabelecimento comercial em que os rapazes trabalhavam lamentou a trágica partida e ressaltou a dedicação e companheirismo:“deixando lembranças que jamais serão esquecidas”, destacou o Hortifruti Chanan.





A Prefeitura de Tamarana também manifestou pesar e decretou luto oficial de três dias pelo falecimento dos rapazes. “Nos solidarizamos e registramos nossas condolências com as famílias e amigos enlutados e lamentamos profundamente a tragédia ocorrida”.

Sepultamento





O velório coletivo acontece na quadra do Centro Social Urbano, na Rua Demétrio Palheiros Siqueira, em Tamarana, até às 12h. Na sequência, os jovens serão sepultados no Cemitério Municipal de Tamarana.





De acordo com informações das redes sociais, Michel Ferreira trabalhava desde 2021 na Ceasa e Alexandre Lima desde 2022. Não há informações sobre o tempo de trabalho de Emerson Sobral.

Investigação





Delegado de Trânsito, Edgard Soriani explica que a principal linha de investigação é a de que o condutor do veículo possa ter apresentado um mal súbito ou dormido ao volante. O fato de os rapazes trabalharem na Ceasa em um turno atípico, durante a madrugada, também colabora com essa tese.





Além disso, ele também detalhou que a carreta transitava na terceira faixa, que é a destinada aos veículos pesados, e, segundo o motorista, em baixa velocidade. Antes da colisão, ele já teria visto o carro invadindo a pista contrária a cerca de 80 metros de distância.

“Ele disse que reduziu ainda mais a velocidade e foi tirando o máximo possível para o acostamento”, explica, ressaltando que por ser um veículo grande, não havia espaço adequado para uma manobra de emergência.





Soriani aponta que ainda não foi possível identificar quem estava na condução do veículo no momento devido a gravidade da batida. Segundo os policiais que atenderam a ocorrência, o local da colisão “era uma cena trágica”.

O delegado também afirmou que nenhum dos três rapazes era habilitado. “Nós precisamos agora averiguar quem seria esse condutor e o porquê ele estava conduzindo um veículo sem ter a devida habilitação”, esclarece.





Ele também adiantou que o veículo não estava registrado em nome de nenhuma das vítimas. Por isso, o proprietário do veículo pode ser responsabilizado caso soubesse de que o carro estava sendo conduzido por uma pessoa inabilitada.

O motorista da carreta foi ouvido pelo delegado, que reforçou que ele não é suspeito de nenhum crime. “Ele infelizmente estava no lugar errado e na hora errada e acabou envolvido nessa colisão causada por culpa exclusiva do condutor do veículo”, afirma. Após a conclusão das oitivas e da coleta de provas, o procedimento será arquivado.





O próximo passo da investigação será a oitiva de familiares, o que ainda não foi feito devido à comoção, e também de pessoas ligadas a Ceasa, já que podem ajudar a identificar quem estava na condução do veículo.