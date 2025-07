Acidente entre caminhão e carro na PR-445 deixa três mortos em Tamarana

Uma colisão entre um caminhão e um carro, no km 38 da PR-445, deixou três pessoas mortas no início da tarde desta segunda-feira (28), em Tamarana (Região Metropolitana de Londrina).





De acordo com a CCR PRVias, que faz a gestão do trecho, o Centro de Controle Operacional da empresa foi acionado às 12h17 para atender a colisão frontal. Às 12h51, a rodovia foi totalmente bloqueada nos dois sentidos. Até as 15h15, o bloqueio ainda perdurava, acumulando um congestionamento de 4 km.

Equipes da CCR estão prestando atendimento e orientando o tráfego de veículos. A perícia e o BPRv (Batalhão da Polícia Rodoviária) estão no local para o levantamento das circunstâncias do acidente.





A reportagem aguarda mais detalhes da PRE (Polícia Rodoviária Estadual) para atualizar com mais informações.





Em atualização...





