Conferência do Meio Ambiente será neste sábado em Londrina

A 2ª Conferência do Meio Ambiente de Londrina acontece neste sábado (30), das 8h às 17h30, no Ceal (Clube de Engenharia e Arquitetura de Londrina), localizado na avenida Maringá, 2.400. O evento será gratuito, qualquer cidadão maior de 16 anos pode participar, e as inscrições serão feitas no local.





A conferência é a etapa municipal da 5ª Conferência Nacional do Meio Ambiente. Na ocasião, serão eleitos delegados que representarão o município na etapa nacional.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





No período da manhã, o evento vai reunir palestras e grupos de trabalho. Na parte da tarde, às 13h30, as propostas dos candidatos serão lidas e, posteriormente, acontecerá a votação das propostas e dos delegados.





Segundo o secretário municipal do meio ambiente, André Shindy Chen, o evento é uma maneira de fomentar, na população, junto ao município, uma maior participação nas discussões sobre a emergência climática e sobre medidas de mitigação para amenizar o impacto dessas mudanças.

Publicidade





A 5ª CNMA (Conferência Nacional do Meio Ambiente) , etapa nacional da ação, está prevista para maio de 2025. Atualmente, apenas 10% dos municípios, incluindo Londrina, estão em cumprimento com os prazos estabelecidos pelo MMA para realização da conferência.





Em Londrina, o evento é realizado pela Prefeitura, através da Sema (Secretaria Municipal do Meio Ambiente). Em âmbito nacional, a realização é do Governo Federal, através do MMA (Ministério do Meio ambiente e Mudança do Clima).