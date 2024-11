Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa será nesta quinta em Londrina

A 11ª Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa de Londrina será nesta quinta-feira (7), das 13h30 às 18h30, no CCI Norte (Centro de Convivência da Zona Norte), localizado na Luís Brunin, 570 (esquina com a Avenida Saul Elkind), no Conjunto Maria Cecília. A iniciativa é promovida pelo CMDPI (Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa), com apoio da SMI (Secretaria Municipal do Idoso).





Com o tema “Envelhecimento Multicultural e Democracia: Urgência Por Equidade, Direitos e Participação”, a conferência objetiva avaliar o contexto das políticas voltadas aos direitos da pessoa idosa no município de Londrina. Também visa a traçar as diretrizes gerais das políticas voltadas à pessoa idosa no biênio 2024-2026; eleger os representantes titulares e suplentes da sociedade civil para o CMDPI, gestão 2024-2026; e apresentar os nomes dos representantes do poder público local indicados pelo prefeito de Londrina.

A programação inclui: apresentação cultural; pronunciamento de autoridades; a palestra com o tema “A coisa mais moderna que existe nesta vida é Envelhecer”, ministrada pelo professor de Comunicação da UEL (Universidade Estadual de Londrina), Reginaldo Moreira; discussão e aprovação das propostas apresentadas durante as pré-conferências; eleição CMDPI, gestão 2024-2026. Confira a agenda completa abaixo.





A presidente do CMDPI, Luciana Alvarez, destacou que a conferência municipal é o momento em que são eleitos os conselheiros da sociedade civil para a próxima gestão e se apresentam os indicados pelo prefeito. “É um evento que conta com a participação de representantes do governo e da sociedade civil. Trata-se de um espaço democrático de reflexão, discussão e articulação coletiva em torno de propostas que irão dar diretrizes para as várias políticas públicas na efetivação dos direitos das pessoas idosas”, frisou.

Com relação à próxima gestão do conselho (2024-2026), serão eleitos, durante a conferência, representantes da sociedade civil e respectivos suplentes, de serviços de acolhimento institucional; instituições de atendimento, defesa ou promoção de direitos da pessoa idosa nas diversas políticas públicas do município; das organizações profissionais afetas à área (conselhos de classe); dos sindicatos e entidades patronais e/ou de trabalhadores com base territorial no Município; de instituição de ensino superior ou técnico, de pesquisa e/ou extensão; e representantes dos usuários, participantes de grupos de convivência, serviços de convivência e fortalecimento de vínculos ou de centros de convivência da pessoa idosa (governamentais ou não governamentais).





Pré-conferências

Antecedendo a conferência, foram realizadas cinco pré-conferências, em todas as regiões da cidade, entre os meses de setembro e outubro. Nestes encontros, houve discussão da temática da conferência e elaboração de propostas, as quais serão apresentadas na Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa.





Programação da Conferência:

13: 00 Credenciamento;

13: 30 Apresentação Cultural: Coral e Conto;

13:50 Abertura Oficial/ Autoridades;

14:10 Leitura e aprovação do Regimento Interno;

14:30 Palestra: “Envelhecimento Multicultural e Democracia: Urgência por Equidade, Direitos e Participação”;

Relato da Idosa Sra. Neusa Silva Santos

15:15 Vídeo Institucional – Lar São Vicente de Paulo;

15:30 Coffee break;

16:00 Discussão e aprovação das propostas apresentadas durante as pré-Conferências;

17:15 Apresentação dos candidatos;

17:30 Eleição CMDPI – Gestão 2024-2026;

17:50 Apuração dos votos;

18:15 Apresentação dos candidatos eleitos e indicados pelo prefeito;

18:30 Encerramento.





