Londrina deve ter mais um dia de tempo instável nesta quarta-feira

Londrina tem possibilidade de chuvas a qualquer hora do dia nesta quarta-feira (12), segundo a meteorologista do IDR-PR (Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná), Angela Costa. Essas precipitações não vêm com a possibilidade de descarga atmosférica, popularmente conhecidas como raios, explica a especialista. No entanto, por conta da presença de massa quente e úmida presentes na atmosfera, o tempo continua instável.

A mínima registrada nesta manhã foi de 17.5 ºC, e a temperatura deve se elevar muito, podendo chegar até 27°C.





Na terça-feira (11), houve o registro de pequenas chuvas isoladas que, de acordo com a meteorologista, não foram detectadas pelos equipamentos do IDR-PR.

*Sob supervisão de Larissa Ayumi Sato.