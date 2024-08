Confira a previsão do tempo desta terça-feira em Londrina e na região

Nesta terça-feira (27), o clima deve ser de Sol e frio em Londrina e nos Municípios da região, conforme apontam os dados do Simepar (Sistema Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná). A temperatura pode chegar aos 23°C ao longo do dia.





O Sol continua predominante no céu e não há previsões de chuvas. Ainda assim, faz frio ao amanhecer, enquanto à tarde as temperaturas tendem a ficar mais agradáveis, com umidade relativa do ar baixa.

A massa de ar frio que predomina sobre o Paraná começou a perder força e, nos próximos dias, as temperaturas devem aumentar, podendo chegar aos 30°C na quinta-feira (29).





A mínima registrada nesta manhã em Londrina foi de 6°C.