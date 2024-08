Aguardadas há anos, obras em pontes no Norte Pioneiro devem movimentar economia local

Os municípios do Norte Pioneiro do Paraná estão passando por um período de intensas obras de manutenção e reforma de pontes em rodovias estaduais. O objetivo, segundo o DER-PR (Departamento de Estradas de Rodagem do estado), é corrigir danos e desgastes em estruturas para o tráfego de veículos e pessoas. As obras, que abrangem um total de sete pontes e uma galeria, têm investimento previsto de R$ 7,6 milhões e são esperadas há anos pela população local.





As reformas em andamento visam a correção dos danos já existentes e melhorias para prevenir problemas futuros. Essas ações, segundo a Seil-PR (Secretaria de Infraestrutura e Logística do Paraná), são essenciais para garantir que as pontes e outras estruturas rodoviárias permaneçam em funcionamento por muitos anos, permitindo o tráfego seguro e constante, tanto de moradores - que precisam acessar serviços e comércios em centros urbanos -, quanto de veículos de longa distância - que transportam produtos agropecuários e industriais da região.

O DER, que fiscaliza as obras, aponta que, a cada R$ 1 gasto na manutenção das rodovias, R$ 3 são economizados em reabilitação e reconstrução no futuro. Assim, segundo a autarquia, o investimento atual não apenas evita maiores despesas futuras, mas também assegura a continuidade do desenvolvimento econômico local.





Ainda em relação à economia, as obras representam um alívio para os municípios do Norte Pioneiro. A melhoria na infraestrutura de transporte, ainda segundo a secretaria de infraestrutura, facilita o escoamento da produção agropecuária - que é a base da economia regional - além de melhorar o acesso a mercados e serviços essenciais, fomentando o crescimento e a geração de empregos.

As pontes que estão sendo reformadas incluem a Ponte Ribeirão Patrimônio, na PR-151 em Salto do Itararé; Ponte Rio das Cinzas, na PR-439 em Santo Antônio da Platina; Ponte Rio Bela Vista, na PR-431 em Jacarezinho; Ponte Rio Ouro Grande, também na PR-431 em Jacarezinho; Ponte Rio Anhumas, na PR-431 em Ribeirão Claro; Ponte Rio Itararé (represa de Chavantes), na PR-218 em Carlópolis; Ponte Ribeirão Panema, na PR-518 em Santa Mariana; e a galeria localizada no km 113,17 da PR-436 em Itambaracá.





O DER também ressalta que essas intervenções são importantes para evitar interrupções no tráfego e garantir a segurança dos usuários. As pontes reformadas irão permitir a continuidade das atividades econômicas e do fluxo de pessoas entre as cidades, reduzindo o risco de acidentes e melhorando a qualidade de vida dos habitantes locais.

A previsão é que todos os serviços sejam concluídos até o primeiro semestre de 2025, desde que as condições climáticas sejam favoráveis nos próximos meses.