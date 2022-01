Londrina tem previsão de tempo instável para a semana toda

A segunda-feira (10) começou com uma instabilidade em Londrina que vai durar a semana toda, segundo a previsão da meteorologista do IDR-PR (Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná), Angela Costa.





A mínima registrada nesta manhã foi de 15.6°C em Londrina, e a máxima pode atingir os 29°C.

No domingo (9), não ocorreram chuvas na pequena Londres, o que fez com que o acumulado de chuvas permanecesse em 15.2 mm nos dez primeiros dias do mês, ainda abaixo da média climatológica, que é de 124 mm, conforme os dados do IDR.

A umidade relativa do ar ficou superior a 60%, dentro do ideal estipulado pela OMS (Organização Mundial da Saúde) que avalia que a porcentagem ideal para o organismo humano deve ficar em torno de 40% e 70%.





*Sob supervisão de Larissa Ayumi Sato.