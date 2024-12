Confira a previsão do tempo para esta segunda-feira em Londrina e na região

Nesta segunda-feira (9), o tempo permanece instável e com chuvas em Londrina e na região, conforme aponta o Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná).







Uma frente fria influencia as condições do tempo em diversas regiões do Paraná. Chuvas de intensidades moderadas e fortes são esperadas, devido aos acumulados significativos dos últimos dias. A temperatura fica amena e a máxima não deve passar dos 26 °C.







Na terça-feira (10), ainda deve chover em várias regiões do Estado, mas o eixo instável da frente fria se afasta em direção ao sudeste do País durante o dia e faz as condições do tempo melhorar, com o Sol predominando no fim de tarde.







A temperatura mínima registrada em Londrina nesta segunda-feira foi de 21°C.