Confira a previsão do tempo para esta terça-feira em Londrina e região

A terça-feira (25) deve serde sol e tempo instável em Londrina e cidades da região, conforme aponta o Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná).





O tempo fica instável no estado, com possibilidade para chuvas em vários momentos devido ao avanço de uma frente fria sobre o Estado. Na tarde e noite, o risco para temporais se eleva em todas as regiões.





Na quarta-feira (26), o tempo permanece sem alterações significativas, com pancadas de chuva e temporais localizados principalmente da tarde para a noite.





A temperatura mínima registrada nesta terça-feira em Londrina foi de 21 °C e a máxima pode chegar aos 31 °C durante a tarde.