Paraná recebe 332 mil vacinas contra gripe e se prepara para início da campanha

O Paraná recebeu nesta segunda-feira (24) 332 mil vacinas contra a gripe, destinadas para o início da campanha de reforço da vacinação para o público-alvo. A ação será mantida ao longo do ano, indo além das campanhas sazonais, já que agora foi incorporada ao Calendário Nacional de Vacinação.





O imunizante, entregue pelo Ministério da Saúde, deve ser aplicado em crianças a partir de seis meses até menores de seis anos (5 anos, 11 meses e 29 dias), idosos com 60 anos ou mais e gestantes.

As doses foram entregues à Sesa (Secretaria de Estado da Saúde) e estão armazenadas no Cemepar (Centro de Medicamentos do Paraná). A distribuição às Regionais de Saúde deve iniciar quinta-feira (27).





Para os demais grupos prioritários, a vacinação contra a Influenza seguirá no modelo de campanha, o que inclui trabalhadores da saúde, professores, forças de segurança, população privada de liberdade e pessoas com doenças crônicas ou deficiências, dentre outros.

“Vacinar-se contra a gripe é um ato de proteção individual e coletiva. Receber a vacina auxilia na redução de complicações, das internações e da mortalidade decorrentes das infecções pelo vírus influenza na população-alvo”, ressaltou o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.





Ao todo, no Paraná, a estimativa é de vacinar 4.931.410 pessoas. A meta é atingir, pelo menos, 90% de cada um dos grupos prioritários para vacinação de rotina contra influenza: crianças, gestantes e idosos com 60 anos e mais.





As vacinas influenza trivalentes utilizadas neste ano deverão apresentar três tipos de cepas de vírus em combinação: A/Victoria (H1N1), A/Croatia (H3N2) e B/Austria (B/linhagem Victoria). Cada frasco contém 10 doses de 0,5ml e pode ser administrada na mesma ocasião de outras vacinas do Calendário Nacional de Vacinação e com outros medicamentos.





Recomenda-se adiar a aplicação caso a pessoa apresente quadro de doenças febris agudas, moderadas ou graves, e/ou caso confirmado de Covid-19 (RT- PCR e TR Ag).