Confira a previsão do tempo para este fim de semana em Londrina e municípios da região

O final de semana será de tempo nublado e com chuvas em Londrina e nos municípios da região, conforme aponta dados do Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná).







Nesta sexta-feira (8), a frente fria que estava sobre o paraná se desloca em direção à região Sudeste do País, mas o sistema de baixa pressão ainda permanece sobre o estado ocasionando chuvas fracas e isoladas.

No sábado (9) e domingo (10), o tempo deve permanecer mais estável, ainda haverá uma grande presença de nuvens, mas as condições são pouco favoráveis para chuvas fortes. As temperatua aumenta durante a tarde e pode chegar aos 30°C.



PREVISÃO PARA LONDRINA

Sexta-feira (8) - Temperatura mínima de 20°C e máxima de 27°C

Sábado (9) - Temperatura mínima de 19°C e máxima de 28°C

Domingo (10) - Temperatura mínima de 26°C e máxima de 30°C





