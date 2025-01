Confira a previsão do tempo para este fim de semana em Londrina e na região

O fim de semana em Londrina e nos Municípios da região será de Sol e calor com possibilidades de chuvas no sábado (11), conforme os dados do Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná).





Nesta sexta-feira (10), o tempo não deve ter muitas alterações em relação aos últimos dias. O Sol e o calor predominam em toda a região e as temperaturas se elevam bastante durante a tarde.





Já no sábado (11), o tempo fica instável, com uma grande concentração de nuvens e possibilidades de chuvas a qualquer momento. No domingo (12), o Sol e calor voltam, com as temperaturas podendo chegar aos 32ºC.